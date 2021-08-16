بعد مرور 5 سنوات على إنشاءه.. أبرز المعلومات عن مجمع «إيثيديكو»

مرت خمس سنوات على افتتاح مجمع «إيثيدكو» للبتروكيماويات، المتخصص في إنتاج مادة البولي إيثيلين، التي تدخل في العديد من الصناعات، أهمها مواد البناء والتشييد والتعبئة، وصناعة عوامات الصيد والصوب الزراعية وإنتاج المواسير التي تستخدم في نقل المياه والغاز الطبيعي.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع «ايثيدكو» للبتروكيماويات في أغسطس 2016، باعتباره أكبر مجمع للبتروكيماويات في مصر والشرق الأوسط في ذلك الوقت، إذ ساهم في دعم الاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار المحلي من خلال توفير النقد الأجنبي، والحد من استيراد منتجات البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة، هذا بالإضافة إلى تصدير جزء من الإنتاج للخارج بعد تغطية احتياجات السوق المحلي، وتوفير العديد من فرص العمل للشباب المصريين.

وبلغت التكلفة الاستثمارية لمجمع ايثيدكو للبتروكيماويات نحو 1.925 مليار دولار.

واستهدف المشروع إنتاج الإيثيلين بطاقة 460 ألف طن سنويا، وإنتاج البولى إيثيلين بطاقة 400 ألف طن سنويا، ويهدف المجمع لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض، مما يوفر العديد من العملات الأجنبية للدولة المصرية، وتعظيم وزيادة كميات الصادرات.

ويعتبر مشروع «ايثيدكو» شركة مساهمة مصرية 100% تدعم سياسات الحكومة في مواجهة التحديات ودفع الاقتصاد، ويقع المشروع على مساحة 175 فدانًا بمنطقة العامرية بالإسكندرية.

ويجرى العمل حاليًا على تنفيذ خطة عمل بمشاركة الشركة القابضة للبتروكيماويات(ايكم) و(ايثيدكو) لإنشاء وحدة جديدة بتكلفة تتراوح من 700 إلى 800 مليون جنيه لتصنيع وإنتاج 60 ألف طن سنويًا من مادة البولى ايثيلين الملون عالي ومتوسط الكثافة المستخدم في صناعة شبكات مواسير الغاز والمياه والضغط العالي وشبكات الصرف الصحي والصناعى وفى مشروعات البنية الأساسية والتعمير ضمن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة مثل إنشاء المدن الجديدة ومبادرة حياة كريمة لتطوير القرية المصرية، فضلا عن استخدامها فى تحلية مياه البحر، مما يقلل من استيراد مثل هذه النوعية من المواسير.