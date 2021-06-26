للناجحين في الإعدادية: شروط الالتحاق بـ مدرسة البتروكيماويات ومنهجها

بدائل الثانوية العامة من أهم مايدور في بال أولياء أمور الطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية في الفترة الحالية خاصة المدارس التي تساهم في تخصص أبنائهم لتوفير فرص عمل لهم.

مدرسة البتروكيماويات.. تنسيق 270 درجة بنسبة 97%

وتشترط مدرسة البتروكيماويات حصول طالب الإعدادية على نسبة لاتقل عن 97% بإجمالي مجموع درجات 270 درجة كمجموع كلي.

وتعتبر مدرسة البتروكيماويات من المدارس ذات التنسيق المرتفع على مستوى جمهورية مصر العربية لتميزها في طرق التدريس كمدرسة متخصصة عن باقي المدارس وتفوق طلابها.

المواد الدراسية في مدرسة البتروكيماويات

تأسست مدرسة بتروكيماويات السويس (SSP) في سبتمبر 2013، من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة مصر الخير وإكسون موبيل، بهدف تطوير المدارس.

ويقع بتروكيماويات السويس كأحد أقسام مدرسة السويس الفنية الصناعية المتقدمة وله العديد من الميزات حيث أنها أول مدرسة ثانوية فنية (نظام الخمس سنوات) تهتم بالبحث العلمي ومنهجية STEM، والتي تطبق مفاهيم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وتعتمد المدرسة على نظام التعلم القائم على المشروعات، حيث إن جميع المشاريع تدور حول مفاهيم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتنفيذ مشروعات الكابستون والمشاركة في المعرض السنوي لمشروعات البتروكيماويات.

ويشارك طلاب المدرسة في مسابقات الروبوتات والذكاء الإصطناعي والغواصات المائية ومعارض العلوم والهندسة محليًا ودوليًا إضافة إلي الأنشطة الطلابية لطلاب التعليم ما قبل الجامعي (IEEE Suez Region E) والمعتمدة دولياً من منظمة IRHS و IEEE.

شروط الالتحاق بمدرسة البتروكيماويات

وتشترط المدرسة ألا يزيد عمر الطلاب عن ثمانية عشر سنة، وأن يجتاز الطالب المقابلات النفسية والمقابلات الطبية والاختبارات الرياضية واختبار الهيئة، إضافة إلى اجتياز الطالب امتحان اللغة الإنجليزية.

وحددت المدرسة الأوراق المطلوبة للالتحاق بها ومنها شهادة ميلاد أصلية وثلاثة صور لبطاقة ولي أمر الطالب وملف التقديم به طلب الالتحاق وملف متابعة وبطاقة صحية معتمدة من وزارة الصحة وطابع تعليمي واثنين طابع نقابة واستخراج أصل شهادة الصف الثالث الإعدادي.