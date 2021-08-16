أسماء اوائل الثانوية الأزهرية أدبي وعلمي بمنطقة سوهاج 2021

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 بمنطقة سوهاج الأزهرية، للقسمين العلمي والأدبي والمكفوفين على مستوى المعاهد الأزهرية في المحافظة، حيث حصل 15 طالبًا على المراكز الأولى في جميع الأقسام، واكتسحت الفتيات الترتيب في القسم الأدبي.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 منطقة سوهاج الأزهرية علمي

تصدر قائمة الطلاب الأوائل في منطقة سوهاج الأزهرية للقسم العلمي كل من: «محمد ناصر فؤاد معهد الشيخ محمود بطهطا، حصل على 97.69% في المركز الأول، خالد عبدالرحمن السيد، معهد سوهاج، وحصل على 97.23% واحتل المركز الثاني، ومريم حلمي إسماعيل، معهد جرجا، وحصلت على 96.92% واحتلت المركز الثالث، محمد خالد بدوي، معهد الامام المراغي، وحصلت على 96.46%، المركز الرابع، وعبدالرحمن عادل السيد، معهد الامام علي بن أبي طالب وحصل على 96.15% ، المركز الخامس، وفاطمة رمضان عثمان معهد سوهاج، وحصلت على 96.15% لتحتل المركز الخامس مكرر».

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في منطقة سوهاج الأزهرية أدبي

وتصدرت الفتيات جميع المراكز الأولى بحسب النتائج الصادرة للقسم الأدبي وحصل كل من: «شهد جمال محمد، من معهد عنيبس، على 97.14%، في المركز الأول، وأمنية مؤمن علي، معهد البلينا، وحصلت على 96.35% لتحتل المركز الثاني، وسلسبيل علي بهي، معهد اخميم، وحصلت على 95.87% لتحتل المركز الثالث، رؤى علي سالم، معهد شطورة، وحصلت علي 95.71% لتحتل المراكز الرابع، ومروة فدار أبو الوفا، معهد الطليحات، وحصلت علي 94.92% لتحتل المركز الخامس، وهاجر ثروت عبد الله معهد بنجا، وحصلت علي 94.92% لتحتل المركز الخامس مكرر».

أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في منطقة سوهاج الأزهرية للمكفوفين

وجاءت نتائج المكفوفين بحسب الكشف الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه كالآتي: «علي أمين علي، معهد تونس، وحصل على 70.95% ليحتل المركز الأول، ومحمود نور الدين أبو النجا، معهد الزاوزية، وحصل على 91.43% واحتل المركز الثاني، وعبد الله محمد محمود، معهد نزلة القاضي، وحصل على 58.10% ليحتل المركز الثالث».

وهنأ رئيس منطقة سوهاج الأزهرية الطلابَ الأوائل بالثانوية الأزهرية، وتمنَّى لهم التوفيق في المرحلة التعليمية المقبلة.