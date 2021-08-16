أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بمنطقة دمياط 2021
كتب:
سهاد الخضري
01:42 م | الإثنين 16 أغسطس 2021
الأوائل
أعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة دمياط أسماء الأوائل على مستوى المنطقة بقسمي العلمي و الأدبي، اليوم، وأظهرت النتيجة أن أعلى مجموع في الثانوية الأزهرية 2021 بمنطقة دمياط الأزهرية علمي هو 99.54 % و أدبي 96.35% فيما كان أعلى مجموع في الثانوية الأزهرية للمكفوفين 74.29%.
أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في منطقة دمياط الأزهرية .. القسم العلمي
وجاءت أسماء الأوائل بالثانوية الأزهرية، القسم العلمي، في دمياط كالآتي:
- عبد الحميد فتحى عبد الحميد معهد مدينة كفر سعد، المركز الأول، معهد مدينة كفر سعد بمجموع 99.54%
- مالك أشرف توكل أبو العز، المركز الثاني، معهد فارسكور بمجموع 99.08%
- معاذ علاء عبد العزيز، المركز الثالث، معهد مدينة كفر سعد بمجموع 98.77%
- آلاء عصام علي طمان، المركز الرابع، معهد المدينة المنورة بمجموع 98.62%
- عابد عابد إبراهيم حافظ، المركز الخامس بمجموع 98.46%
- محمد أحمد فوده الطالب بمعهد عزبة البرج النموذجي، المركز الخامس مكرر
أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في منطقة دمياط الأزهرية .. القسم الأدبي
- رودينه محمد علي جادو، المركز الأول بمجموع 96.35%
- آية رزق عمر اللبان، المركز الثاني بمجموع 94.92%
- سارة محمد سعد الشيال، المركز الثاني بمجموع 94.92%
- صفية موسى السيد اللبان، المركز الثاني مكرر بمجموع 94.92
- إيمان رفعت سليمان، المركز الخامس بمجموع 94.76%
أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في منطقة دمياط الأزهرية .. القسم الأدبي مكفوفين
- إسراء محمد عيد المركز الأول بمجموع 74.29%
- سامح طارق الدسوقي المركز الثاني بمجموع 71.59%
- كريم محمد علي المركز الثالث بمجموع 71.27%