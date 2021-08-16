أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بمنطقة دمياط 2021

أعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة دمياط أسماء الأوائل على مستوى المنطقة بقسمي العلمي و الأدبي، اليوم، وأظهرت النتيجة أن أعلى مجموع في الثانوية الأزهرية 2021 بمنطقة دمياط الأزهرية علمي هو 99.54 % و أدبي 96.35% فيما كان أعلى مجموع في الثانوية الأزهرية للمكفوفين 74.29%.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في منطقة دمياط الأزهرية .. القسم العلمي

وجاءت أسماء الأوائل بالثانوية الأزهرية، القسم العلمي، في دمياط كالآتي:

- عبد الحميد فتحى عبد الحميد معهد مدينة كفر سعد، المركز الأول، معهد مدينة كفر سعد بمجموع 99.54%

- مالك أشرف توكل أبو العز، المركز الثاني، معهد فارسكور بمجموع 99.08%

- معاذ علاء عبد العزيز، المركز الثالث، معهد مدينة كفر سعد بمجموع 98.77%

- آلاء عصام علي طمان، المركز الرابع، معهد المدينة المنورة بمجموع 98.62%

- عابد عابد إبراهيم حافظ، المركز الخامس بمجموع 98.46%

- محمد أحمد فوده الطالب بمعهد عزبة البرج النموذجي، المركز الخامس مكرر

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في منطقة دمياط الأزهرية .. القسم الأدبي

- رودينه محمد علي جادو، المركز الأول بمجموع 96.35%

- آية رزق عمر اللبان، المركز الثاني بمجموع 94.92%

- سارة محمد سعد الشيال، المركز الثاني بمجموع 94.92%

- صفية موسى السيد اللبان، المركز الثاني مكرر بمجموع 94.92

- إيمان رفعت سليمان، المركز الخامس بمجموع 94.76%

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في منطقة دمياط الأزهرية .. القسم الأدبي مكفوفين

- إسراء محمد عيد المركز الأول بمجموع 74.29%

- سامح طارق الدسوقي المركز الثاني بمجموع 71.59%

- كريم محمد علي المركز الثالث بمجموع 71.27%