أسماء اوائل الثانوية الأزهرية أدبي وعلمي بمنطقة القليوبية 2021

أعلن الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية أسماء اوائل الثانوية الازهرية للعام الدراسي 1441/ 1442 هجريا و2020/2021 ميلاديا اليوم، للقسمين العملي والأدبي «مبصر»، والقسم الأدبي، «كفيف» حيث حصد المراكز الأولى علي مستوي المحافظة 12 طالبا وطالبة بينهم 6 طلاب 5 طالبات، بفارق مركز واحد.

طالبان من الثانوية الأزهرية بالقليوبية ضمن أوائل الجمهورية

وقال الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، في تصريح صحفي، اليوم، إن طالبين من المحافظة حصدا مركزين بين أوائل الثانوية الأزهرية علي مستوي الجمهورية، وهما «سامية صلاح عثمان، معهد فتيات المنيرة بالقناطر الخيرية بمجموع 618 بنسبة 98.1% وحصلت علي المركز السابع في القسم الأدبي على مستوى الجمهورية، والطالب صالح محمد موسى تهامي، معهد كفر النخلة بمجموع 590 درجة بنسبة 93.6% وحصل علي المركز الخامس على مستوى جمهورية، القسم الادبي مكفوفين».

أوائل القسم الأدبي في الثانوية الأزهرية بمنطقة القليوبية

وأعلن الشيخ محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية أن قائمة أوائل الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، مبصر، على مستوي المحافظة جاءت كالتالي:

- المركز الأول سامية صلاح عثمان معهد فتيات المنيرة بالقناطر الخيرية بمجموع 618 بنسبة 98.1% وحصلت علي المركز السابع في القسم الأدبي على مستوى جمهورية.

- المركز الثاني منار حسن عبد الحميد، معهد فتيات قليوب بمجموع 602 بنسبة 95.5%

- المركز الثالث بسنت محمد عمر محمود، معهد فتيات الدير مركز طوخ بمجموع 598 بنسبة 94.9%

- المركز الرابع أحمد حصافي خليل، معهد دملو مركز بنها بمجموع 595 بنسبة 94.4 %

المركز الرابع مكرر ضحي إبراهيم الصياد، معهد فتيات كوم اشفين بمجموع 595 بنسبة 94.4%

أوائل القسم العلمي في الثانوية الأزهرية بمنطقة القليوبية

كما أعلن الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الازهرية أن أوائل القسم العلمي علي مستوي المحافظة جاءوا كالتالي :

- المركز الأول: عمرو محمد حسانين بيومي، معهد بلتان مركز طوخ بمجموع 640 بنسبة 98.4%.

- المركز الثاني: عمر السيد متولي، معهد بنها النموذجي بمجموع 639 بنسبة 98.3%

- المركز الثالث: إيمان محمد عبد الله، معهد فتيات قليوب بمجموع 237 بنسبة 98%

- المركز الثالث مكرر: عبد الرحمن محمد حمزة محمد، معهد طوخ بمجموع 237 بنسبة 98%

- المركز الثالث مكرر: عبد الله محسن رمضان، معهد طوخ بمجموع 637 بنسبة 98%

أوائل القسم الادبي كفيف بمنطقة القليوبية الازهرية

وأوضح الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية أن اوائل القسم الأدبي، كفيف هما:

- المركز الأول: صالح محمد موسي تهامي، معهد كفر النخلة بمجموع 590 درجة بنسبة 93.6%

- المركز الثاني: إبراهيم حمدان سيد حسنين، معهد قليوب بمجموع 366 درجة بنسبة 58.4%

رئيس الإدارة المركزية للأزهر يهنئ أوائل الثانوية الازهرية

وتقدم الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية و الشيخ عبدالمجيد دومه الوكيل الشرعي، والدكتور محمد فخري الوكيل الثقافي، بخالص التهاني للطلاب الأوائل علي مستوي منطقة القليوبية الأزهرية، وجميع الطلاب الناجحين متمنين للجميع التوفيق والسداد.