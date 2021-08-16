غدا.. الفخراني يعود للمسرح بـ«ياما في الجراب يا حاوي» في الإسكندرية

يعود الفنان القدير يحيى الفخراني إلى المسرح مجددا، بعرض «ياما في الجراب يا حاوي»، غدا من على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، وهو الظهور الفني الأول للفنان شريف دسوقي، بعد تعافيه من الجراحة التي خضع لها منذ فترة، والتي بُترت فيها قدمه.

معلومات عن مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»

تعد «ياما في الجراب ياحاوي» أول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من محافظة الإسكندرية منذ سنوات طويلة، ويعود بعدها للانطلاق في القاهرة الأسبوع المقبل، يوم الخميس 26 أغسطس.

وتعقد أسرة المسرحية ظهر الغد، مؤتمرا صحفيا في مكتبة الإسكندرية، بحضور وسائل الإعلام، لكشف تفاصيل عروض «ياما في الجراب يا حاوي» في القاهرة والإسكندرية.

ويعيش المشاهد مع العرض، أجواء رواية ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة، فرغم أنّ الرواية يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، لكنها في الوقت ذاته تضم كل عناصر الدراما المسرحية، من التشويق والصراع الإنساني، في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.

و«ياما في الجراب يا حاوي»، إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي، ألحان الموسيقار أحمد صدقي، إخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة، وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنيا محمد هاني.

أبطال «ياما في الجراب يا حاوي»

ويشارك في بطولة عرض «ياما في الجراب يا حاوي»، عدد كبير من النجوم اللامعين الذين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة، وهم يحيى الفخراني، إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، شريف الدسوقي، ونجوم المسرح سما إبراهيم، لبنى ونس، ناصر سيف، علاء قوقة، رضا إدريس وإسماعيل فرغلي.