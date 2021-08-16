أخبار الطقس غدا.. حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري

كشفت الأرصاد الجوية المصرية تفاصيل أخبار الطقس غدًا الثلاثاء، على كل مناطق جمهورية مصر العربية، إذ يتوقع الخبراء أن يسود غدًا طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقع خبراء الأرصاد في بيان صادر عن الهيئة، ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، ما يزيد الإحساس في درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بنسب تتراوح بين 3 إلى 5 درجات.

أخبار الطقس غدًا

وتنتشر الشبورة المائية الخفيفة التي تتكون في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بنسبة الرطوبة ليلًا.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

وأوضحت الهيئة، في بيان أصدرته، منذ قليل، أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.5 و 2.5 متر، وحركة الرياح به شمالية غربية، أما عن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 35 26

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 33 26

بلطيم 32 25

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 35 24

بورسعيد 32 27

دمياط 32 26

الزقازيق 35 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 25

السويس 37 25

العريش 32 25

رفح 33 24

رأس سدر 36 25

نخل 34 29

نويبع 37 29

طابا 35 25

كاترين 34 19

الطور 34 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 29

مرسى علم 36 29

الفيوم 35 26

بني سويف 36 26

المنيا 36 25

أسيوط 37 25

سوهاج 38 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبوسمبل 41 28

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 28

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 29.