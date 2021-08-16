البورصة تغلق على صعود طفيف في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

شهدت مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، صعودًا طفيفًا، حيث ربح رأس المال السوقي 775 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 720.535 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 11046 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 50 بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2405 نقطة.

كما صعد مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13358 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 4281 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2885 نقطة، وهبط مؤشر إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3863 نقطة.

من ناحية أخرى، لاقى اقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطرح شركة العاصمة الإدارية في السوق المصري، ترحيبً كبيرًا من قبل الخبراء، الذين أكدوا أن هذا الطرح سينعش سوق المال في مصر، ويشجع على إقبال المستثمرين لاستثمار أموالهم في البورصة المصرية.

وفي وقت سابق اليوم، افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع، حيث سجل المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 صعودا بنسبة 0.93% مع بداية الجلسة، مسجلا 11132 نقطة.

كما صعد مؤشر إيجي إكس 50 بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2409 نقطة، وقفز مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 13418 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 4334 نقطة.

وصعد مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان، الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.11% مسجلا 2890 نقطة، كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان 0.16% محققا 3872 نقطة.