لو عليك أقساط.. إزاي تاخد قرض سداد المديونية بـ 750 ألف جنيه من بنك القاهرة

تسعى البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفي، لمنح تسهيلات مميزة للاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم، بهدف تحفيز معدلات الاستهلاك والشراء في السوق، ومنها قرض سداد المديونية من بنك القاهرة، والذي تصل قيمتة إلى 750 ألف جنيه، بفترات سداد تصل إلى 72 شهرا، وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» التفاصيل الكاملة لقرض سداد المديونية، من بنك القاهرة، وفقًا لسياسات البنك المعلنة، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر العائد للإيداع والإقراض.

ضوابط وشروط قرض سداد المديونية من بنك القاهرة

ـ يقدم بنك القاهرة القرض الشخصي لشراء مديونية العملاء طرف بنوك أخرى «شراء مديونية» للموظفين وأصحاب المهن الحرة، بقيمة تصل إلى 750 ألف جنيه وفترة سداد تصل إلى 6 سنوات.

ـ الحد الأدنى لقيمة القرض 20 ألف جنيه.

ـ الحد الأقصى لقيمة القرض 750 ألف جنيه.

- الحد الأدنى لقيمة القرض 110% من قيمة القرض القائم إضافة إلى 10% عمولة السداد المُعجل.

ـ الفائدة 20% متناقصة سنوياً، إذ تقل قيمة القسط كلما زادت النسبة المسددة من القرض.

شروط الحصول على قرض سداد المديونية من بنك القاهرة

ـ ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً ولا يزيد على 60 عاماً بالنسبة للموظفين، ويصل إلى 65 عاماً لأصحاب المهن الحرة.

ـ ألا تتعدى قيمة القسط للقرض الممنوح للعميل قيمة قسط القرض القائم.

ـ أن يكون القرض قائماً لفترة لا تقل عن 6 أشهر.

المستندات المطلوبة للحصول على سداد المديونية من بنك القاهرة

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- إيصال مرافق حديث «كهرباء - ماء - غاز» للعميل أو قريب من الدرجة الأولى، بشرط وجود استهلاك فعلي لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر.

- سجل تجاري لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر.

- البطاقة الضريبية في حالة أصحاب الأعمال، أو رخصة مزاولة المھنة في حالة أصحاب المهن الحرة.

ـ يتم الاستغناء عن السجل التجاري للعميل، ورخصة مزاولة المهنة، والبطاقة الضريبية، بشرط أن يؤكد الاستعلام الخارجي لمحل العمل، طبيعة عمل العميل، سواء «موظفين، أصحاب أعمال، أو مهن حرة».