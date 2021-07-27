كيف تستثمر 100 ألف جنيه في حسابات توفير بنك القاهرة؟.. عائد يصل لـ3.5%

في إطار حرص بنك القاهرة على جذب العديد من العملاء الجدد والحفاظ على العملاء الحاليين، يقدم البنك مجموعة مميزة من الباقات والأوعية الادخارية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، لتناسب احتياجات العملاء في الحصول على عائد دوري مضمون على أوعيتهم الادخارية.

وتتيح حسابات توفير بنك القاهرة أسعار فائدة تنافسية ودوريات صرف متنوعة مع باقة من المميزات الحصرية، وتضم حسابات توفير بنك القاهرة حساب التوفير العادي وحساب التوفير اليومي وحساب «بكرة» للسيدات.

كيف تستثمر 100 ألف جنيه في بنك القاهرة؟

وتستعرض «الوطن» كيفية استثمار 100 ألف جنيه في حسابات توفير بنك القاهرة على النحو التالي:

أولًا: حساب التوفير العادي من بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة حساب التوفير العادي بدوريات صرف متنوعة (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي)، وتحتسب الفوائد وفقًا للمبلغ ولدورية الصرف المختارة من قبل العميل، وتتحدد أسعار الفائدة على حساب التوفير العادي من بنك القاهرة على مبلغ 100 ألف جنيه كما يلي:

- من مبلغ 5001 – 100000 جنيه: العائد الشهري 3.25%، العائد الربع سنوي 3.40%، العائد النصف سنوي 3.5%، العائد السنوي 3.6%.

- عند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في حسابات التوفير العادي ذو العائد السنوي من بنك القاهرة يحصل صاحب المبلغ على عائد 3600 جنيه سنويًا.

ثانيًا: حساب التوفير اليومي من بنك القاهرة

كما يتيح بنك القاهرة حساب التوفير اليومي، وهو حساب توفير يتم احتساب العائد عليه يوميًا ويضاف للحساب شهريًا وفقًا للمبلغ المودع به، ويتم احتساب عائد على الحساب على المبالغ فوق 50 ألف جنيه، وتتحدد أسعار الفائدة على حساب التوفير اليومي من بنك القاهرة على مبلغ 100 ألف جنيه كما يلي:

- من 50.001 جنيه إلى 500 ألف جنيه: العائد 2.25% سنويًا، يصرف العائد شهريًا.

- من مبلغ 500.001 إلى 1.000.000: العائد شهري 2.75%.

- من مبلغ 1.000.001 إلى 5.000.000: العائد شهري 3.75%.

- من مبلغ 5.000.001: العائد شهري 5.5%.

المستندات المطلوبة لفتح حساب توفير في بنك القاهرة

- الأشخاص الطبيعيين: شهادة ميلاد الرقم القومي للقُصر (وقرار الوصاية إذا وجد).

- مستند إثبات شخصية (يجب أن يكون التعامل في البداية بالرقم القومي، أما أي تعاملات لاحقة فيمكن إتمامها بجواز السفر المميكن أو البطاقة العسكرية لأفراد القوات المسلحة فقط).

- إيصال مرافق حديث (غاز- كهرباء - مياه- تليفون).

- إذا كان العميل مولودًا خارج جمهورية مصر العربية يجب إحضار شهادة ميلاد العميل.

وأشار البنك إلى أنّه لا يشترط وجود وظيفة في بطاقه الرقم القومي لفتح حساب جار أو توفير بالبنك، لكن يجب الحصول على مستند يحدد الجهة التي يعمل بها الموظف في حالة اختلاف الوظيفة عما هو موضح بمستند تحقيق الهوية، فعند تقدم أحد العملاء لفتح حساب ولا يوجد وظيفة وحتى نثبت مصدر الدخل؛ يتم طلب إثبات الدخل بأي وسيلة ممكنة يستطيع العميل بها إثبات دخله، ولا نشترط بأن يكون مثبت بالبطاقة ويمكن إثباته بأي مستند إضافي آخر.