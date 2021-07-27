تعرف على أعلى عائد بشهادات بنك القاهرة

أسعار الفائدة في البنوك المصرية تبقى دائما أحد أهم الخيارات التي يلجأ إليها المدخرين كأحد أفضل الأوعية الإدخارية في مصر، وفي المقدمة منها أعلى عائد شهادات بنك القاهرة.

عائد شهادات بنك القاهرة أفضل الخيارات

وتعد أعلى عائد شهادات بنك القاهرة أحد أفضل الخيارات لعدد كبير من المواطنين الراغبين في شراء شهادات الادخار التي تدر عائدا ثابتاً لهم بشكل شهري أو ربع سنوي وعلى مدى عام كامل.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية أعلى عائد شهادات بنك القاهرة المعلن عنها من قبل البنك

أعلي عائد شهادات بنك القاهرة

1- شهادات بريمويقدم بنك القاهرة العديد من شهادات الإيداع Primo للاختيار من بينها، التي تلبي احتياجاتك المصرفية مع عوائد ثابتة تنافسية.

- شهادة بريمو ذات العائد الثابت لمدة 3 أو 5 سنوات بعائد ربع سنوي 10.50%.

-شهادات بريمو بالجنيه المصري بعائد ثابت- شهادة بريمو ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات، و5 سنوات بعائد شهري 10.25%.

شهادات بريمو بالجنيه المصري ذات عائد متغير- شهادة بريمو ذات العائد متغير لمدة 3 سنوات بعائد 7.25% شهرياً.

- شهادة بريمو ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات بعائد ربع سنوي 7.50%، ولمدة 5 سنوات بعائد ربع سنوي 8%.

- شهادة بريمو ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بعائد6.75% أو 5 سنوات بعائد 5.50% أو 7 سنوات بعائد 5.50% عند النضج.

-شهادات بريمو دولار للأفراد والشركات- شهادات بريمو بالدولار ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بعائد شهري 2.10%، ولمدة 5 سنوات بعائد شهري 2.25%.

أعلى عائد شهادات بنك القاهرة للشركات

بالنسبة لعملاء الشركات،تمثل أعلى عائد شهادات بنك القاهرة في شهادات الإيداع بالعملة المحلية 1000جنيه مصري وتزداد بمضاعفات 1000 جنيه مصري.

شهادات بلادي بالدولار واليورو والاسترليني2- شهادات بلادى بالدولار واليورو والجنيه الإسترلينيتماشياً مع التوجيهات الوطنية لزيادة الأموال الأجنبية، أصدر بنك القاهرة شهادات إيداع بالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني المقدمة للمغتربين المصريين بأسعار فائدة مغرية وعملية مباشرة للتطبيق.

- شهادة بلادي بالدولار الأمريكي لمدة عام بعائد نصف سنوي 2.10%، ولمده 3 سنوات بعائد نصف سنوي 2.15%، ولمدة 5 سنوات بعائد نصف سنوي 2.20%.

- شهادة بلادي باليورو لمدة عام بعائد نصف سنوي 0.50%، ولمدة 3 سنوات بعائد نصف سنوي 0.75%، ولمدة 5 سنوات بعائد نصف سنوي 0.85%.

- شهادة بلادي بالجنيه الإسترليني لمدة عام بعائد نصف سنوي 0.50%، ولمدة 3 سنوات بعائد نصف سنوي 0.75%، ولمدة 5 سنوات بعائد نصف سنوي 0.85%.

ويتيح بنك القاهرة فرصة الاسترداد الكامل أو الجزئي لقيمة الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار حسب جداول الاسترداد المبكر، ويتم إصدار الشهادات من جميع فروع بنك القاهرة في مصر، مع إمكانية منح قروض مقابل الشهادة بنفس العملة، ويتم فتح حساب جاري أو حساب توفير لإصدار شهادة الإيداع ، ولإيداع الفائدة والائتمان الأساسي للشهادة عند الاستحقاق، وفتح حساب جار أو حساب توفير تلقائيًا لإصدار شهادة الإيداع ، ولإيداع الفائدة والائتمان الأساسي للشهادة عند الاستحقاق.