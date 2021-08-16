«تمسكوا بعجلات الطائرات».. أفغان يدفعون حياتهم ثمنا للهروب من طالبان

«فقدوا حياتهم فى سبيل إنقاذ أنفسهم من براثن حركة طالبان».. ملخص لقصة مدنيين أفغان، حاولوا الهروب من كابول، بعد سيطرة حركة طالبان على مقاليد الأمور فى البلاد، ولم يجدوا سبيلا للهروب سوى التعلق بعجلات الطائرات، ليفقدوا حياتهم فور إقلاع الطائرة، ويدفعوها ثمنًا للهروب من البلاد، وذلك صبيحة يوم سيطرة طالبان على مقاليد الأمور في أفغانستان.

ويسعى العديد من المدنيين الأفغان إلى الفرار من البلاد، تزامنًا مع سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، ودخول مسلحي الحركة القصر الرئاسي الأفغاني في العاصمة كابول أمس.

ووفقا لوكالة رويترز، التى أفادت نقلا عن شهود، هناك ما لا يقل عن 5 أشخاص قتلوا في مطار كابول، أثناء محاولة المئات ركوب طائرات عنوة لمغادرة العاصمة الأفغانية.

ويتكدس مئات الأفغانيين في مطار كابول فى محاولة لإيجاد وسيلة للهروب من البلاد تزامنًا مع إجلاء أمريكا لرعاياها من أفغانستان، واحتشد الأفغانيون بمدرج مطار كابول ما عرقل هبوط وإقلاع الطائرات، ما دفع القوات الأمريكية المكلفة بإجلاء رعاياها إلى إطلاق النار.

وأرسلت الولايات المتحدة ألف جندي إضافي إلى أفغانستان، ما يرفع عدد القوات الأمريكية هناك إلى ما يقرب من 6 آلاف جندي، لتأمين مغادرة الأمريكيين.

وتنفيذًا لأوامر الرئيس الأمريكي «بايدن» توجه ألف جندي من الفرقة 82 المحمولة جوًا، مباشرة إلى كابول بدلاً من الذهاب إلى الكويت كقوة احتياطية، وفقا لما أوضحه مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية.

وسارع عدد من الدول لإجلاء رعاياها من أفغانستان، بمجرد سيطرة حركة طالبان على كابول ودخولهم القصر الرئاسي.