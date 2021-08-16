خطوات الحصول على كراسة شروط «التمويل العقاري» لمبادرة سكن لكل المصريين

بدأت مراحل حجز شقق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن لكل المصريين» بفائدة 3% بالتقسيط على مدار 30 عاما، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، بداية من أمس الأحد 15 أغسطس، على أن يستمر الحجز حتى 9 سبتمبر المقبل، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح كراسات شروط "سكن لكل المصريين 2" أمس، بعد أن خصص الصندوق الأسبوع الماضي لمتحدي الإعاقة فقط.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، خطوات الحصول على كراسة شروط الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة التمويل العقاري.

خطوات الحصول على كراسة شروط الإسكان الاجتماعي

- على الراغبين في الحصول على كراسة شروط الإسكان الاجتماعي التوجه لمكتب البريد بالمحافظات المطروح بها الوحدات.

- يوجد بكل مكتب بريد شباك مُخصص لسحب الكراسات وسداد قيمتها.

- بعدها عليك استيفاء الأوراق المطلوبة والمستندات.

- ثم التوجه لمكتب البريد لسداد قيمة الحجز.

- وبعد القيام بالخطوات السابقة عليك انتظار إعلان نتيجة التخصيص.

أسعار كراسة شروط الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة التمويل العقاري

يبلغ سعر كراسة شروط الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة التمويل العقاري بشقق «سكن لكل المصريين 2» للمواطنين من محدودي الدخل، 125 جنيها، فضلا عن المصروفات الإدارية، ويبلغ سعرها بالنسبة للمواطنين من متوسطي الدخل، 150 جنيها، فضلا عن المصروفات الإدارية.

أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة التمويل العقاري

يتم تخصيص وحدات لمحدودي الدخل بمراكز المدن والمحافظات التالية: «الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مرسى مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، دمياط، مدينتي شطا والزرقا في محافظة دمياط».

وبالنسبة لمتوسطي الدخل، فتُطرح لهم شقق داخل مدن: «حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، بدر، أسوان الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة البداري، بورفؤاد، والعلمين الجديدة».