«الإسكان الاجتماعي»: الفئة العمرية من 31 إلى 40 الأكثر حجزا للعقارات

قالت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إن اليوم الأحد، كان أول يوم في حجز وحدات عقارية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 2»، وسيجري التسليم بعد 3 سنوات، لافتة إلى أن كراسات الشروط، يتم شراؤها من مكاتب البريد، ورفع الأوراق المطلوبة على الموقع الإلكتروني للمبادرة، موضحة أن إجمالي الكراسات المباعة وصل إلى 15 ألف كراسة، مواصلة: «أغلب الفئة الحاجزة للوحدات في كل إعلان، من سن 31 إلى 40 سنة، لقدرتهم على الدفع بشكل منتظم، لكن لسه معرفناش إيه أكتر فئة حاجزة في الإعلان الجديد».

شروط مرتبات منخفضي ومتوسط الدخل للحصول على الشقق

وأضافت «عبد الحميد» خلال مداخلة هاتفية في «النشرة الإخبارية» المذاع على فضائية « Extra News» اليوم الأحد، بالنسبة لوحدات منخفضي الدخل، تبدأ الأسعار من 164 ألف جنيه، وتصل إلى 310 ألف، مع تقديم دعم نقدي يصل إلى 60 ألف جنيه، ويجب على المتقدم إذا كانت أسرة، ألا يزيد إجمالي الحد الأقصى للدخل عن 6000 جنيه، أو أن يكون الحد الأدنى 4500 جنيه، أما متوسطي الدخل فالحد الأقصى للأسرة 14 ألف جنيه، أما الأعزب 10 آلف جنيه.

مساحات الشقق المعروضة لمنخفضي ومتوسطي الدخل

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، أن الوحدات المعروضة لمحدودي الدخل مساحتها 75 متر وتصل إلى 95 مترا، وتكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري، وهذا هو الإعلان الثاني لمتوسط الدخل، حيث تكون الوحدات المعروضة لهم بمساحات تتراوح بين 110 أمتار إلى 120 مترا مشطبة أيضا وجاهزة للسكن مباشرة.

الوحدات المعروضة يتم تسليمها كاملة التشطيب.. والشكاوى عبر الموقع

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، أن الوحدات المعروضة، يجري تسليمها كاملة التشطيب، حتى لو كان الاستلام بعد 3 سنوات، موضحة أن هناك صفحة للصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال هذه الطرق.

الحجز الإلكتروني سهّل حجز الوحدات

وذكرت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، أن الحجز الإلكتروني، سهل تقديم الأشخاص حيث يرفع كل مقتدم الورق الخاص به على الموقع ويتلقى التفعيل الإلكتروني من خلال الكود سريعا، وهذا يعود بسبب دعم الدولة للتحول الرقمي.