كراسة شروط الاسكان الاجتماعي ضمن مبادرة التمويل العقاري، جملة شهدت الكثير من عمليات البحث عبر جوجل مؤخرا، وذلك بالتزامن مع بداية حجز شقق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن لكل المصريين» لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، بداية من أمس الأحد 15 أغسطس، على أن يستمر الحجز حتى 9 سبتمبر المقبل، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

و«سكن لكل المصريين 2»، أولى المشروعات السكنية التي ينطبق عليها مبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي رسميا، بفائدة متناقصة 3%، وفترة سداد تصل إلى 30 عاما كحد أقصى.

وترصد السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن كراسة شروط الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة التمويل العقاري، كما يلي..

أسعار كراسة شروط الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة التمويل العقاري

- يبلغ سعر كراسة شروط الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة التمويل العقاري بشقق «سكن لكل المصريين 2» للمواطنين من محدودي الدخل، 125 جنيها، فضلا عن المصروفات الإدارية.

- يبلغ سعر كراسة شروط الإسكان الاجتماعيى ضمن مبادرة التمويل العقاري، بشقق «سكن لكل المصريين 2»، للمواطنين من متوسطي الدخل، 150 جنيها، فضلا عن المصروفات الإدارية.

أماكن بيع كراسة شروط الاسكان الاجتماعي ضمن مبادرة التمويل العقاري

يتم شراء كراسة شروط الاسكان الاجتماعي ضمن مبادرة التمويل العقاري، بشقق «سكن لكل المصريين 2»، من مكاتب البريد المميكنة داخل مراكز المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة التمويل العقاري

تُطرح الكراسات لمحدودي الدخل بمراكز المدن والمحافظات التالية: «الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مرسى مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، دمياط، مدينتي شطا والزرقا في محافظة دمياط».

وبالنسبة للشقق المطروحة للمواطنين من متوسطي الدخل، فتُطرح داخل مدن: «حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، بدر، أسوان الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة البداري، بورفؤاد، والعلمين الجديدة».