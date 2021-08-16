أسعار وأماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا بسوهاج

حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، 127 مكتباً لاستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا، بجميع المحافظات، والتي تحمل رمز الاستجابة السريع QR Code للراغبين في السفر إلى الخارج من الحاصلين على لقاح فيروس كورونا، مؤكدة أن تطعيم جميع المواطنين بكل أنواع لقاحات فيروس كورونا يجري بالمجان، سواء للمصريين، أو غير المصريين المقيمين على أرض مصر، أو الراغبين في السفر إلى الخارج، مناشدة المواطنين الإبلاغ الفوري على الرقم 15335 في حال طلب تحصيل أي مبالغ مقابل الحصول على جرعات التطعيم بأي نوع من اللقاحات.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في سوهاج

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في محافظة سوهاج:

مكتب صحة طهطا، شارع صلاح سالم.

العوامر بحري، جرجا، طريق العوامر بيت داود، مركز جرجا.

مستشفى البلينا المركزي، شارع التحرير.

وحدة صحة الأسرة بنيدة، مجمع المصالح الحكومية بقرية نيدة، مركز أخميم.

أسعار استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا للمسافرين

وأشارت "الصحة" إلى أن قيمة المصاريف الإدارية للراغبين في استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا للمسافرين، الموثقة المربوطة بمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة وتحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) كالتالي:

- 250 جنيها مصاريف إدارية لاستخراج الشهادات للراغبين في السفر إلى الخارج.

- 100 جنيه مصاريف إدارية للمواطنين الراغبين في الحصول على شهادات محلية لتقديمها بمختلف الجهات التي تتطلبها داخل مصر.

- 10 دولارات مصاريف إدارية لغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

خطوات الحصول على لقاح جونسون آند جونسون للمسافرين

ـ الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل للحصول على اللقاح على الرابط من هنا.

ـ الضغط على التسجيل لطلب اللقاح.

ـ تحديد الفئة المناسبة.

ـ تسجيل البيانات الأساسية، الاسم كما هو مدون بالبطاقة أو وثيقة السفر، بلد الجنسية، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، النوع، المحافظة التي ترغب بالحصول على اللقاح بها، القسم أو المركز الذي يرغب المتقدم بالحصول على اللقاح به، مع مراعاة اختيار مراكز تلقي اللقاح للمسافرين في المحافظة التابع لها، في حالة السفر.

ـ التأكيد أن رقم الهاتف مرتبط بتطبيق واتس آب.

ـ في حالة الأمراض المزمنة، إدخال تفاصيل المرض المزمن المصاب به بشكل صحيح.

ـ إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وصور التقارير الطبية.

ـ في حالة كبار السن، إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي فقط.

ـ قراءة الإقرارات جيدًا، والموافقة عليها.

ـ الاحتفاظ برقم الطلب لحين التواصل، من أجل الحصول على اللقاح.