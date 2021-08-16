أسعار وأماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا بالقاهرة والجيزة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تحديد 127 مكتباً لاستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا، بجميع المحافظات، والتي تحمل رمز الاستجابة السريع QR Code للراغبين في السفر إلى الخارج من الحاصلين على لقاح فيروس كورونا، مؤكدة أن تطعيم جميع المواطنين بكل أنواع لقاحات فيروس كورونا يجرى بالمجان سواء للمصريين، أو غير المصريين المقيمين على أرض مصر، أو الراغبين في السفر إلى الخارج، مناشدة المواطنين بالإبلاغ الفوري على الرقم 15335 في حال طلب تحصيل أي مبالغ مقابل الحصول على جرعات التطعيم بأي نوع من اللقاحات.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في في الجيزة

ـ مكتب التطعيم الدولي، مجمع المصالح الحكومية، الدور الأرضي، بمحافظة الجيزة.

ـ مكتب صحة كرداسة، بجوار الوحدة المحلية، مركز كرداسة، بمحافظة الجيزة.

ـ مكتب صحة الحوامدية، كوبري السهران، قسم الحوامدية، بمحافظة الجيزة.

ـ مكتب صحة أطفيح، الطريق الجديد بأطفيح- القاهرة- البحر الأحمر بمحافظة الجيزة.

ـ رعاية شمال العياط، شارع الأوكازيون متفرع من شارع الجمهورية، مدينة العياط، بمحافظة الجيزة.

ـ مكتب صحي زين، شارع ترعة زين، بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة.

ـ رعاية طفل البدرشين، مركز البدرشين، بمحافظة الجيزة.

ـ مكتب صحة أوسيم، مدينة أوسيم بمبنى الشهر العقاري، بمحافظة الجيزة.

ـ مكتب صحة الصف، مدينة الصف بجوار بنك مصر، بمحافظة الجيزة.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في القاهرة

ـ مكتب صحة مدينة نصر أول، شرق مدينة نصر، محافظة القاهرة.

ـ مكتب صحة الشريف قسم الساحل، 37 شارع محمد الهواري، بجوار مترو الخلفاوي، محافظة القاهرة.

ـ مكتب صحة قصر النيل، قسم الخليفة، 7 شارع رضا من شارع المبتديان، السيدة زينب، محافظة القاهرة.

ـ مكتب صحة التجمع الأول، المجاورة العاشرة، أمام جهاز التجمع، القاهرة الجديدة، فسم التجمع الخامس، محافظة القاهرة.

ـ مكتب صحة المنيل، 15 شارع إبراهيم باهر زغلول، قسم مصر القديمة، محافظة القاهرة.

ـ مكتب صحة المعادي، قسم المعادي، محافظة القاهرة.

أسعار استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا للمسافرين

حددت وزارة الصحة والسكان، قيمة المصاريف الإدارية للراغبين في استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا للمسافرين، الموثقة المربوطة بمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة وتحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) كالتالي:

- 250 جنيهًا مصاريف إدارية لاستخراج الشهادات للراغبين في السفر إلى الخارج.

- 100 جنيه مصاريف إدارية للمواطنين الراغبين في الحصول على شهادات محلية لتقديمها بمختلف الجهات التي تتطلبها داخل مصر.

- 10 دولارات مصاريف إدارية لغير المصريين المقيمين على أرض مصر.