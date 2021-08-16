سمالوط النموذجي: 24 ألف متردد علي عيادة تطعيم لقاح كورونا

أعلنت إدارة مستشفي سمالوط النموذجي، استقبال 24 ألف متردد، بعيادة التطعيم بلقاح كورونا، والتي تعد أولي العيادات التي قدمت هذه الخدمة علي مستوي الجمهورية.

وذكر بيان صادر عن إدارة المستشفى، اليوم، إنه خلال جائحة كورونا تم تخصيص جميع أسرة العناية المركزة لعزل حالات كورونا، وتم تخصيص قسم كامل لحالات الاشتباه، وتخصيص استقبال للكشف عن هذه الحالات وبلغ التردد خلال هذه الفترة علي عيادة فرز الكورونا 2100 متردد، وأكثر من 500 حالة حجز بقسمي العزل والعناية.

وأضاف البيان، أنه تم الشغيل الكامل للمستشفى في الأول من يوليو العام الجاري، رغم عدم توافر بعض التجهيزات، ولكن حرصا من إدارة أمانة المراكز الطبية بالوزارة علي البدء في تقديم خدمات طبية للمواطنين، تم توفير بعض التجهيزات واستعجال توفير باقي التجهيزات المطلوبة لبدء سير العمل، علما بأنه تم عرض موقف المستشفي من التجهيزات علي بعض النواب منذ شهور.

وأوضح البيان، أنه تم تفعيل العيادات الخارجية والعلاج علي نفقة الدولة وعيادات التأمين الصحي بمعدل تردد 6500 تقريبا خلال شهر يوليو، كما تم تفعيل خدمات الاستقبال والطؤاري والاشعات والتحاليل منذ بداية يوليو ليصل معدل الحالات الطارئة إلي 10 آلاف حالة تقريبا، وبلغ معدل حالات الحجز الداخلي خلال شهر يوليو 550 حالة دخول، ومعدل العمليات الجراحية 230 عملية تقريبا.

وأشار البيان إلي أن التزاحم الشديد الذي حدث قبل أيام من بعض المواطنين علي عياده لقاح كورونا كان لأسباب خارجه عن إدارة المستشفي، ورغم ذلك تم التعامل مع الزحام الشديد من خلال توفير أكثر من فريق طبي وعيادات لتقديم خدمات اللقاح، وتوفير أكثر من موظف وفني إحصاء لادخال البيانات، وتخصيص أماكن انتظار مناسبة لهذه الأعداد الكثيرة.