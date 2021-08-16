إقبال كبير على مركز لقاح كورونا للمسافرين في بورسعيد

شهد مركز تلقي لقاح كورونا للمسافرين فى بورسعيد، إقبالا كبيرا من المواطنين، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة للتيسير على المواطنين الراغبين فى تلقي اللقاح واستخراج الشهادات المؤمنة قبل السفر للخارج.

وقال دكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه يجرى يوميا منذ فتح باب تلقي اللقاح للمسافرين استقبال المواطنين لتطعيمهم باللقاح واستخراج شهادات مؤمنة لراغبى، لافتا إلى ان المركز أصدر ما يقرب من 300 شهادة من خلال مكتب صحة بورسعيد أول الكائن بشارع النهضة.

وأكد دكتور «أحمد أبو هاشم»، أن المركز يكفى الأعداد المقبلة عليه من المواطنين موضحا أنه فى حالة وجود إقبال كبير من المواطنين على المكتب قد يتم اتخاذ قرار بفتح مركز جديد لتخفيف الضغط.

وأشار إلى أن تطعيم المسافرين يأتى فى إطار حرص الدولة المصرية على صحة المصريين وإنهاء إجراءاتهم بشكل ميسر وسريع: «لمسنا وجود قطاع كبير من المصريين الراغبين فى السفر للخارج ما دعا وزارة الصحة إلى إنشاء مكاتب خاصة بالمسافرين حتى يتمكنوا من إنهاء اجراءات تلقى اللقاح واستخراج الشهادة الذكية المؤمنة فى سهولة ويسر حتى يتمكنوا من السفر للخارج بشكل سريع ويستوفوا كافة إجراءات السفر في غضون أيام من تسجيلهم على موقع الوزارة.

«أبو هاشم» ينفى إيقاف خدمة تلقي اللقاح فى بورسعيد

ونفى وكيل وزارة الصحة، ما يتردد بشأن إيقاف خدمة تلقي اللقاح، لافتا إلى أن المراكز المخصصة للتطعيم تستلم حصصها من الوزارة وتبدأ إجراءات تطعيم المواطنين وفقا للخطوات التي أعلنتها الوزارة.

تطعيم أكثر من 54 ألف مواطن ضد كورونا ببورسعيد

وأعلن أن عدد المواطنين الذين جرى تطعيمهم باللقاح تجاوز 54 ألف مواطن فى محافظة بورسعيد وهى نسبة مرضية: «نطمح فى تطعيم كافة المواطنين ببورسعيد وندعوهم للتسجيل على الموقع الإلكترونى لتلقي اللقاح فى سهولة ويسر».