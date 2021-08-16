لأصحاب الأمراض المزمنة.. خطوة بخطوة كيفية التسجيل في موقع لقاح كورونا

أتاحت وزارة الصحة المصرية، لجميع المواطنين التسجيل للحصول على لقاح كورونا بشكل مجاني، إلا أنه لا يزال حتى الآن الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة، مثل مرضى السكر والضغط والقلب، حيث يتم اعتبارهم الأكثر تضررًا والأقل مناعة من فيروس كورونا المستجد.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن»، لقرائها على مدار الساعة، تستعرض خطوات التسجيل في موقع لقاح كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة، في التقرير الآتي:

خطوات التسجيل في موقع لقاح كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة

ويمكنك التسجيل إلكترونيا في الموقع التابع لوزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا، بشكل مجاني، كما يمكنك تغيير مكان الحصول على الجرعة إذا كان المركز به قائمة انتظار طويلة، وذلك عبر هذه الخطوات.

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة، أو بشكل مباشر من هنـــا.

يتم اختيار «التسجيل لطلب اللقاح» إذا كنت تدخل على الموقع للمرة الأولى.

- يشترط الموقع أن تكون أكبر من 18 عامًا، حتى تتمكن من التسجيل، يتوجب عليك بعد ذلك اختيار أصحاب الأمراض المزمنة، واستيفاء البيانات كالآتي:

- سيطلب منك استيفاء البيانات الشخصية مثل الاسم كما هو بالبطاقة الشخصية، والجنسية، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع، والمحافظة التي ترغب في الحصول على اللقاح بها، وهل تعاني من أمراض مزمنة، والوظيفة، وهكذا.

- في حالة اختيار مركز أو قسم للحصول على اللقاح به، ستظهر نسبة قائمة الانتظار، ويمكنك بعدها استكمال البيانات أو اختيار مكان آخر.

-سيطلب منك بعد ذلك إدخال رقم الهاتف، وسيتم إرسال رمز التحقيق لهاتفك المحمول، قم بادخاله حتى تتمكن من متابعة التسجيل.

- في النهاية يمكنك الضغط على «استكمال».

- سيطلب منك تحميل صورة بطاقة الرقم القومي «هذه الخطوة اختيارية».

- خطوة الأخيرة، هي الموافقة على 3 إقرارات بعد التأكيد على قراءة بعناية، ثم الضغط على «استكمال».

- في النهاية ستحصل على رقم يمكنك من خلاله متابعة الطلب.