السيطرة على حريق بورشة سروجي مفروشات في بني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بمعاونة الأهالي، على حريق شب، مساء الثلاثاء، بورشة سروجي مفروشات بمنطقة «الفابريقة» التابعة لمدينة ببا، جنوب محافظة بني سويف، دون خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بورود بلاغًا بنشوب حريق بورشة سروجي مفروشات بمنطقة "الفابريقة" التابعة لمدينة ببا، جنوب المحافظة.

وتم الدفع بسيارات ومعدات الاطفاء اللأزمة، التي أنتقلت لموقع البلاغ وتمكنت بمعاونة الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل إمتدادها للمنازل والمحال التجارية والورش المتأخمة.

وبالمعاينة الأولية تبين أن الحريق أسفر عن حريق كمية من الاخشاب والأقمشة التي تستخدم في التصنيع بالورشة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وجارٍ إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة بشأن الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، ووجهت بالمعاينة الفنية لموقع الحادث لتحديد أسباب الحريق.