السيطرة على حريق محدود بمنطقة «نخيل» في بني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم السبت، على حريق محدود شب في منطقة «نخيل» بقطعة أرض زراعية بقرية أبوشهبة التابعة لمركز إهناسيا، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنطقة «نخيل» بقرية أبوشهبة التابعة لمركز إهناسيا.

ووجه مدير الأمن سيارات ومعدات الحماية المدنية، بالانتقال إلى موقع البلاغ، والسيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع تجددها مرة أخرى.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، على رأس سيارتي إطفاء تابعتين لوحدتي قريتي ننا وبراوة بمركز إهناسيا، إلى مكان البلاغ حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وإجراء عمليات التبريد اللازمة منعا لتجدد النيران مرة أخرى.

كما انتقل إلى موقع البلاغ كل من ضباط ورئيس مباحث مركز شرطة إهناسيا والوحدة المحلية؛ للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة؛ لإجراء التحقيقات اللازمة.

وفي وقت سابق، تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، من السيطرة على حريق شب في منطقة حشائش بمدخل قرية كفر أبو شهبه، التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، حيث هرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتم السيطرة عليه وإخماده بالتعاون مع الأهالي ومنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.