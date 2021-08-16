أسعار الذهب نهاية اليوم.. مرتفع بشكل طفيف عالميا ومستقر محليا

اختتمت أسعار الذهب، تعاملاتها اليومية في السوق المحلي، على استقرار «دون تغيير»، بالمقارنة بالارتفاع الطفيف في الأسعار العالمية، خلال الفترة ذاتها من اليوم الاثنين.

أسعار الذهب محليا

واستقر عيار 24 عند سعر 895 جنيهًا فى نهاية تعاملات البورصات العالمية ليوم الاثنين 16 أغسطس، وسجل عيار 21 نحو 783 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 نحو 671 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بـ6 آلاف و264 جنيهًا.

سعر الأوقية

سجلت سعر الأوقية، فى نهاية تعاملات يوم الاثنين 16 أغسطس، نحو 1.781.97 دولار.

أسعار الذهب عالميًا

وسجلت أسعار الذهب عالميًا، تذبذب بين التراجع فى بداية التعاملات، والارتفاع الطفيف نهاية تعاملات البورصات العالمية.

وبيع عيار 24 بسعر 57.26 مقابل 57.00 دولار بداية التعاملات اليومية للبورصات العالمية، وسجل عيار 21 نحو 50.49 دولار، وبلغ عيار 22 نحو 52.49 دولار، وبيع عيار 18 بـ42.94 دولار.

تحركات الذهب عالميا

وتعرض المعدن النفيس قبيل نهاية تعاملاته فى البورصات العالمية ليوم الاثنين 16 أغسطس، إلى الارتفاع الطفيف في الأسعار عقب تراجع طفيف بداية التعاملات، وجاءت الارتفاعات مدعومة بتصاعد المؤقت المخاوف حيال تفشي متحوّر دلتا الجديد، إضافة إلى تراجع الدولار الأمريكي عالميًا، وهو ما انعكس بشكل إيجابى على سعر الذهب وعزز الطلب على الذهب، ويتزايد الطلب على المعدن الأصفر وقت المخاوف والاضطرابات باعتباره ملاذًا آمنًا بالأسواق.

وتترقب أسواق الذهب، أسعار جديدة للمعدن النفيس الأسبوع الجاري، بعد عقب صدور نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، التي ستلقي المزيد من الضوء على قرارات لجنة السياسة النقدية البنك الفيدرالي، وهي ما ستؤثر حتما على تحركات الذهب محليا وعاليما.

شعبة الذهب والمجوهرات

وقال وصفي واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، واصفا ما يحدث فى سوق الذهب ليوم الاثنين بـ«المذبذب».