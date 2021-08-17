حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 17-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بالشياكة والأناقة، تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

الوضع الفلكي داعم وسماؤك صافية ولديك كل الحماس لتبدأ جديدا.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

القمر في منزل الحب مما يجعلك عاطفيا وقلبك يدق سريعا.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.