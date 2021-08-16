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محمود مسلم

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 16-8-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:05 ص | الإثنين 16 أغسطس 2021
برج العذراء

برج العذراء

يعرف عن مواليد برج العذراء أنه من الصعب منح ثقته في الآخرين بسهولة، كما يتمتع هذا البرج بأن لدية قدرة كبيرة على التخطيط والتنظيم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء 16-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة.

حظك اليوم برج العذراء 16-8-2021 على الصعيد العاطفي

كن عادلا شفافا وسيقبلك الآخرون إذا شعروا بصدقك.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

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