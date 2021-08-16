حظك اليوم برج الأسد الاثنين 16-8-2021 مهنيا وعاطفيا

الوضوح والالتزام من أبرز الصفات التي يتميز بها مواليد برج الأسد، وعادة يميلون إلى الاستقرار، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد 16-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمنحك ثقة بالنفس، وتثق أيضا في آرائك، لكن لا تقلل من قيمة الآخر.

حظك اليوم برج الأسد 16-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تمدك بقوة نفسية وتستطيع أن تعبر عن عواطفك بصدق.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جنيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو