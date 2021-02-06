لمدة 3 أيام.. كيفية التسجيل في تنسيق الجامعات الخاصة؟

تنطلق بداية من اليوم السبت حتى الاثنين المقبل، بدء العمل بنظام القبول الإلكتروني للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة وتسجيل رغبات التنسيق للقبول في الفصل الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

ويبدأ العمل بالتسجيل على الموقع في تمام الساعة العاشرة صباحا، حتى الاثنين ٨ فبراير، وذلك على مدار الثلاثة أيام المخصصة لعملية التسجيل الالكتروني.

وتستعرض "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، كيفية التسجيل الإلكتروني بتنسيق الجامعات الخاصة.

خطوات التسجيل الإلكتروني

- البداية يتم الدخول على «نظام متابعة التقدم والقبول بالجامعات» من خلال الرابط التالي cpnu-admission.edu.eg .

- يتم اختيار تبويب «دخول الطلاب» ومنه يظهر خياران وهما طريقة الدخول لطلاب الثانوية العامة المصرية للمرة الأولى، والثاني طريقة التسجيل لطلاب الشهادات الأخرى.

طريقة الدخول لطلاب الثانوية العامة من خلال عدة خطوات وهي:

- يختار الطالب تسجيل الدخول من القائمة اليمنى.

- يسجل الطالب الرقم القومي في خانة اسم المستخدم وإدخال رقم الجلوس في خانة كلمة المرور.

- استيفاء الطالب البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله وإدخال رقم الهاتف المحمول ثم تفعيله.

- بمجرد استيفاء البيانات سيتم تفعيل الحساب وإرسال بريد إلكتروني للطالب يحتوي على بيانات الدخول الجديدة.

- يسجل الطالب الدخول باستخدام بيانات الحساب المفعل والتي تم إرسالها على بريده الإلكتروني، ومن ثم يسجل رغباته.

طريقة التسجيل لطلاب الشهادات الأخرى من خلال عدة خطوات وهي:

- يختار الطالب تسجيل الدخول من القائمة اليمنى.

- يختار الطالب حساب جديد ويقوم بإدخال الرقم القومي.

- استيفاء الطالب البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله وإدخال رقم الهاتف المحمول ثم تفعيله، ثم يرفع ملف واحد بصيغة PDF يحتوي على صور واضحة لجميع المرفقات المطلوبة، تعرف على المرفقات المطلوبة حسب نوع كل شهادة بالضغط هنا.

- بمجرد استيفاء البيانات سيتم تفعيل الحساب وارسال بريد إلكتروني للطالب يحتوي على بيانات الدخول الجديدة.

- يراجع المختصون المستندات المرفوعة، وعلى الطالب مراجعة بريده الإلكتروني بصورة دورية حيث سيتم التواصل عن طريقه لاستيفاء أي مستندات مطلوبة .

وبعد اكتمال مراجعة البيانات من قبل المختصين، سيتم إرسال بريد إلكتروني للطالب للقيام بتسجيل رغباته.

يذكر أن تسجيل الرغبات للطلاب يتم أيام الجمعة ١٢ فبراير والسبت ١٣ فبراير والأحد ١٤ فبراير، ثم يغلق النظام فى تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين ١٥ فبراير.

وسيتم إعلان نتيجة القبول للطلاب فى الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء ١٦ فبراير، وقبول التظلمات يومي الأربعاء ١٧ فبراير، والخميس ١٨ فبراير، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للطلاب، وإرسال كشوف القبول للجامعات يوم السبت ٢٠ فبراير.

تعليمات يجب الاطلاع عليها جيداً

ووفقا لموقع التسجيل، فإنه يسمح بالتقدم للطلاب الحاصلين على شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها في آخر عامين دراسيين فقط.

كما يجب على الطالب الذي يتم ترشيحه التوجه للجامعة وسداد المصروفات المقررة في خلال 3 أيام عمل من إعلان نتيجة القبول الطالب الذي يتخلف عن الاستجابة للترشيح وسداد المصروفات، سيتم حرمانه من التقدم لأي جامعة خاصة أو أهلية في نفس العام الدراسي يتم استرداد المصروفات بعد تسديدهايمكن للطالب تسجيل رغبات بحد أقصى 25 رغبة.