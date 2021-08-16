بدء المرحلة الثانية لتأهيل الطلاب الفائزين بمنح التميز بكفر الشيخ

افتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي لـ55 طالباً وطالبة الملتحقين بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021/ 2022، وذلك من خلال المنحة التي يجري تنفيذها من خلال مؤسسة «اتجاه»، كمنحة مصرية من مؤسسة «ساويرس للتنمية»، لصقل مهارات طلاب المحافظة، من خلال برنامج تعليمي مميز، يدعم رؤية مصر التعليمية، ويعزز القدرات الخاصة والمهارات الحياتية للطلاب المشاركين في البرنامج.

جاء افتتاح المرحلة الثانية من برنامج تأهيل الطلاب للتعليم المتميز، بحضور كل من عمرو البشبيشي، نائب محافظة كفر الشيخ، والنائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، والتي قامت بالتنسيق لهذه المنح، وبحضور المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، وكريم شاور، مدير برنامج «بريدج» بمؤسسة «اتجاه».

وتابع محافظ كفر الشيخ المقابلات الشخصية التي تجرى للطلاب والطالبات، مبدياً اعجابه بطريقة الحوار ونوعية الأسئلة، كما ناقش المحافظ إحدى الطالبات عن العمل الجماعي والفردي، وأيهما تفضل، إضافة للخبرات التي يمكن أن تكتسبها من خلال التعامل مع الآخرين، مبدياً إعجابه بالطريقة الحوارية للطلاب والطالبات.

إطلاق الاستمارة الإلكترونية للالتحاق

وقال اللواء جمال نور الدين إنه يثمن تكاتف الدولة والمجتمع المدني في بناء الإنسان، لتكوين جيل قادر على بناء وطن قادر على التحديات، مؤكداً أن الدولة لن تُبنى إلا بسواعد أبنائها، وأن المحافظة تتميز بوجود جامعة قوية بها كليات غير اعتيادية، منها كليات للذكاء الاصطناعي والمصايد السمكية، كما سيتم إنشاء كليات أخرى لخدمة المجتمع بمحافظة كفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه جرى افتتاح المرحلة الأولى في 21 يونيو 2021، بعد إطلاق الاستمارة الإلكترونية المنفذة من المؤسسة الاستشارية للشباب والتنمية «اتجاه»، منحة «بريدج» التأهيلية، بدعم من مؤسسة «ساويرس» للتنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أنه تقدم ما يتجاوز 800 طالب وطالبة على الاستمارة الإلكترونية، وتطابقت الشروط الأولية على 339 طالباً وطالبة من جميع مراكز المحافظة.

إجراء مقابلات شخصية لـ 339 طالبا وطالبة

وقدمت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، الشكر والتحية إلى محافظ كفر الشيخ ونائبه والسكرتير العام المساعد وقيادات المحافظة، مشيرةً إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تأهيل الشباب للقيادة، وأن محافظ كفر الشيخ يسير على نفس النهج، وأنها كانت من بين هؤلاء الذين استعان بهم المحافظ، وقد تعلمت منه الكثير.

وقال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، إنه تم إجراء مقابلات شخصية لعدد 339 طالباً وطالبة للتصفيات، تم اختيار 100 طالب وطالبة ما بعد المقابلات الشخصية، كما تم إجراء اختبارات تحريرية، لاختيار 55 طالباً وطالبة، لبدء المنحة للتأهيل بدورات لغة إنجليزية وحاسب آلي، ورعاية الطلبة حتى التأهيل للالتحاق بالجامعات.