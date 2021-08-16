أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في كفر الشيخ الأزهرية أدبي وعلمي

أعلن الشيخ الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، اليوم، أسماء الأوائل على مستوى منطقة كفر الشيخ في الثانوية الأزهرية 2021 بقسميها العلمي والأدبي.

حيث جاءت قائمة الطلاب الأوائل في القسم العلمي:

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ 2021 القسم العلمي

أحمد خالد مجرد مكرم، قلين، الأول بمجموع 647 درجة، ومحمد السيد بسيونى عبد الرحمن خضر، قلين الثاني، بمجموع 646 درجة، و أحمد بلال محمود عبد الصمد البحر، محطة ابو على ، الثالث، بمجموع 645 درجة، وبلال بدر محمد أبو طلبه، قلين، الرابع، بمجموع 642 درجة، وتسنيم عبد الناصر جابر محمد البسيوني، فتيات دسوق، بمجموع 642 درجة ، الرابع مكرر، وخديجة نشأت عبد المقصود عهد حجازي، فتيات الخادمية، بمجموع 642 درجة ، الرابع مكرر، محمد سيد احمد السعيد سيد احمد الهواري، السالمية بمجموع 642 درجة ، الرابع مكرر، معاذ اشرف عبد الله على قطب كفر الشيخ صندلا بمجموع 642 درجة ، الرابع مكرر، نورهان علم محمد السيد ابو عبده بمجموع 642 درجة ، الرابع مكرر ، ولاء محمد صیدی محمد علي عیسی بمجموع 642 درجة ، الرابع مكرر

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ 2021 القسم الأدبي

عبير عادل منصور منصور كفر الشيخ فتيات عزيه عمرو، الأول ، بنسبة 98.73%، وعائشه ماهر علي عبد الستار خليله، كفر الشيخ فتيات المثلث، الثاني، بنسبة، 96.67%، ومريم محمد أحمد عبده الطباخ، كفر الشيخ، فتيات صروة، الثاني مكرر، بنسبة 96.67%،وأسماء محمد عبد العزيز عبید ابو العنين، فنيات الشهيد محمد رمضان العزبي، الرابع، نسبة 96.19% ،و فاطمه محمد عبد الوهاب على عمر غنيم، فتيات أريمون، الرابع مكرر، نسبة 96.19% ، هاجر ابراهيم اسماعيل محمود حميده ، فتيات المثلث الرابع مكرر، نسبة 96.19% ،

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ 2021 القسم الأبي «كفيف»

فاطمة عزيز عبدالوهاب عبدالخالق محمد كفر الشيخ فتيات بلطيم، الأول، ودعاء جمال عبد الباسط عبد الحميد، فتيات دمرو كفر الشيخن الثاني، وعبد الرحمن محمد حسين سعيد الخيوطی کفر الشيخ مطوبس، الثالث.