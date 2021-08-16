الإعلام الدولي يتابع مشروعات الإسكان المحدود والمتوسط بـ«بدر والعاصمة»

كشفت الهيئة العامة للاستعلام، أن وسائل الإعلام العالمية، أولت اهتماما بمتابعة المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها مصر حاليا، التي تستهدف تحسين حياة قطاعات واسعة من المواطنين، خاصة في مجالات التنمية العمرانية، وإعادة تطوير ظروف الحياة، وتوفر المرافق والخدمات.

وأكدت متابعة العديد من وسائل الإعلام العالمية، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من مشروعات الإسكان والمرافق السبت الماضي، وتصريحاته، خلال حفل الافتتاح، عن جوانب عديدة من المشروعات القومية التي تنفذ في مصر حاليا.

وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في بيان للهيئة منذ قليل،، بأنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإتاحة الفرصة لوسائل الإعلام المصرية والأجنبية، للمتابعة المباشرة والميدانية لكل المشروعات الجاري تنفيذها في مصر الآن، واستجابة لطلب العديد من مراسلي وسائل الاعلام الدولية المعتمدين في مصر، نظمت الهيئة جولة لعدد من مراسلي وسائل الإعلام الدولية في كل من مدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة، للاطلاع على جوانب من المشروعات التي افتتحها الرئيس.

واستقبلهم في مدينة بدر، المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر، حيث أبدى المراسلون، تقديرهم للإنجازات التي تجري في المدينة التي انشئت عام 1982، وتضاعف عدد سكانها في السنوات السبع الأخيرة من نحو 14 ألف وحدة سكنية، ليبلغ حاليا أكثر من 86 ألف وحدة سكنية، بزيادة نحو 7 أضعاف.

واستمع المراسلون، إلى عرض تفصيلي عن الأجيال المتتالية للمدن الجديدة في مصر، في كل محافظات مصر تقريبا، وكذلك عن مشروعات الإسكان بمستوياته المتعددة منذ عام 2014 حتى الآن.

وأعرب المراسلون الأجانب، عن اهتمامهم خاصة بمشروعات تطوير نقل سكان المناطق العشوائية، وما يترتب على ذلك من تغيير نوعية حياة آلاف الأسر، مع ما يرتبط بذلك من أبعاد اجتماعية وثقافية وإنسانية عميقة.

كما زار الوفد الذي رافقه وفد إعلامي من الهيئة العامة للاستعلامات والمركز الصحفي التابع لها، منطقة حدائق العاصمة المجاورة للعاصمة الادارية الجديدة، التي توفر وحدات سكنية للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، بأسعار وتسهيلات كبيرة وبدعم من الدولة، يتجاوز 50% من تكلفة إنشائها، حيث من المخطط أن تضم هذه المنطقة، نحو 100 ألف وحدة سكنية، يقطنها نحو 400 ألف مواطن في المرحلة الأولى.

وأوضح رشوان، أن الهيئة العامة للاستعلامات، تتابع بشكل دائم تناول الإعلام الدولي للنهضة الشاملة في ربوع مصر، كما نتواصل مع المراسلين ومع وسائل الاعلام في الخارج لتوفير البيانات الصحيحة عن هذه الجهود، وإطلاع الرأي العام الدولي على النقلة الحضارية التي تشهدها مصر في كل المجالات.