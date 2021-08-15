«إسكان اجتماعي ودار مصر».. تفاصيل افتتاح مشروعيين سكنيين داخل 15 مايو

تبلغ استثمارات مدينة 15 مايو، نحو 7.8 مليار جنيه، حيث سجلت قيمة استثمارات قطاع الإسكان بمدينة 15 مايو، قرابة الـ 5 مليارات جنيه، بإجمالي 27500 وحدة سكنية، بينما سجلت قيمة استثمارات قطاع الخدمات داخل المدينة 300 مليون جنيه، بإجمالى 30 مشروعا خدميا.

ووفقا لبيان صادر من وزارة الإسكان، بلغت مشروعات الطرق بالمدينة 21 مشروعا، بقيمة استثمارية 500 مليون جنيه، وأخيرا قطاع المرافق الذي بلغت قيمة استثماراته داخل مدينة 15 مايو، 2 مليار جنيه، بإجمالي 36 مشروع مرافق وبنية أساسية.

مشروعات مدينة 15 التى تم افتتاحها

كما جرى افتتاح مشروعيين سكنيين، داخل مدينة 15 مايو، أعلن عنهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، ووفقا لوزير الإسكان والمرافق، الدكتور عاصم الجزار، حيث تم افتتاح المرحلة الأخيرة من مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ 90 فدان، والتي تضم 1512 وحدة سكنية، بتكلفة 350 مليون جنيه، وتتكون العمارة من أرضي + 5 أدوار، وتضم العمارة الواحدة 24 وحدة سكنية، تتكون الشقة من 3 غرف+ معيشة + خدمات، بمساحة 90 متر مربع.

والمشروع الثاني الذي تم افتتاحه داخل مدينة 15 مايو، هو مشروع دار مصر، بإجمالي 1260 وحدة سكنية، بتكلفة 600 مليون جنيه، تتكون العمارة من أرضي + 5 أدوار، و24 شقة بالعمارة الواحدة، وتتكون الشقة من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، بمساحة 150 مترا مربعا.

مشروعات مدينة 15 مايو السابقة

وتعد مدينة 15 مايو، واحدة من المدن الجديدة، التي توليها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أهمية كبيرة، من خلال إقامة مشروعات سكنية عدة، ومن ضمن المشروعات التى تشهدها مدينة 15 مايو حاليا تنفيذ مشروع "زهور 15 مايو"، كسكن بديل لمنطقة الزرايب، إستكمالا لخطة الدولة فى القضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتوفير حياة كرية آدمية آمنة للمواطنين، ويمتد مشروع "زهور 15 مايو"، الزرايب سابقا، على مساحة 68 فدانا، ويشمل 1008 وحدات سكنية، لتسكين 5040 نسمة، بتكلفة إجمالية متوقعة 550 مليون جنيه، وفقا لتصريحات سابقة للمهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو.