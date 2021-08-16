تعرف على كيفية التقدم لمشروع «جمعيتي» بجنوب سيناء

بدأت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، تلقي طلبات المواطنين المتقدمين بطلبات في مشروع «جمعيتي»، التابع لوزارة التموين، لفتح منافذ لصرف وتوزيع السلع التموينية.

وتُعد محافظة جنوب سيناء من المحافظات التي جرى فتح باب التقدم ضمن المرحلة الرابعة لمشروع «جمعيتي»، التابع لوزارة التموين، لاستقبال طلبات المواطنين المسجلين بقاعدة البيانات، ويستمر استقبال المواطنين لمدة أسبوعين، بداية من اليوم الاثنين.

ويقدم مشروع «جمعيتي» فرص عمل للمواطنين، حيث يكون المشروع منفذاً لصرف السلع التموينية المدعمة لحاملي وأصحاب البطاقات التموينية، وتسعي الوزارة للتوسع في هذه المنافذ لتوفير أكبر عدد من بقالي التموين.

المستندات المطلوبة للحصول على مشروع «جمعيتي»

وقال سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، إن المديرية بدأت، اعتباراً من صباح اليوم الاثنين، تلقي طلبات الراغبين في الحصول على مشروع «جمعيتي»، ضمن المرحلة الرابعة، مشيراً إلى أن جنوب سيناء من المحافظات شاسعة المساحة، وتسعي الوزارة إلى توفير بقالي التموين لصرف السلع التموينية للمواطنين في كل مدينة، دون أن يحدث تكدس أثناء عمليات الصرف، وأوضح أن الهدف من فتح باب التقدم للمشروع هو خلق روح تنافسية بين التجار.

وأكد أن الهدف من المشروع هو توفير فرص عمل للشباب، لأن المشروع الواحد يوفر ما لا يقل عن ثلاث فرص عمل للشباب، وقال إن المديرية استقبلت اليوم ثلاثة مواطنين للتعرف على المستندات المطلوبة للحصول على المشروع، وهي:

１- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المشروع سارية.

２- صورة المؤهل الدراسي.

３- صورة شهادة الخدمة العسكرية للذكور.

４- بيان مطبوع من التأمينات الاجتماعية.

５- إقرار يفيد بعدم وجود صلة قرابة.

６- ملء نموذج مطبوع بعد بيانات عن الراغبين في المشروع.

شروط الحصول على «جمعيتي» بجنوب سيناء

وقال إبراهيم الحارون، وكيل مديرية التموين، إنه جرى وضع شروط وضوابط للراغبين في الاستفادة من المشروع، أهمها:

- يكون من أبناء محافظة جنوب سيناء طبقاً لبطاقة الرقم القومي، أو مقيم إقامة دائمة.

- يحق للجنسين التقدم للحصول علي المشروع.

- ألا يكون يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص وغير مؤمن عليه.

- أن يكون حاصلاً على شهادة لا تقل عن الدبلوم.

- السن لا تتجاوز 45 عاماً.

- لديه مكان لإقامة المشروع إما أن يكون مالكا أو مؤجرا مدة لا تقل عن 5 سنوات.

- مساحة المحل لا تقل عن 30 متراً مربعاً.

وقال إن هناك حافظة مستندات يتقدم بها الراغب في عمل المشروع، ثم يتم فحص الأوراق، وفي حالة مطابقتها للشروط، يتم إخطاره للبدء في تنفيذ المشروع.