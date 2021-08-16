«مسرح بلا إنتاج» يعلن لجنة تحكيم دورته الـ11

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن، تشكيل لجنة تحكيم العروض المسرحية، المشاركة في الدورة الحادية عشرة، التي تضم الدكتور أيمن الشيوي من مصر، والدكتور هاني أبو الحسن من مصر، والفنان حمزة العيلي من مصر، والفنان فتاح دويري من ألمانيا، والسينوغراف أنيس الطعلوش من تونس، والفنانة سيرين أشقر من فرنسا، والفنان إبراهيم القحومي من الإمارات، مقرر لجنة التحكيم الفنانة سارة فؤاد.

تفاصيل الدورة الجديدة من مسرح بلا انتاج

تقام فعاليات الدورة الحادية عشرة في أغسطس الجاري، في الفترة بين 22 إلى 26 أغسطس 2021، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبدعم لوجستي من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، ومكتبة الإسكندرية التي يرأسها الدكتور مصطفى الفقي، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، وهيئة تنشيط السياحة بالاسكندرية برئاسة محمد سعد، وشركة الاتحاد العربي برئاسة محمد الجهادي.

يذكر أن الدورة الحادية عشرة تحمل اسم الفنان أشرف زكي، ويقام المهرجان على مسارح مكتبة الإسكندرية برعاية مركز الفنون بالمكتبة، ومسرح ليسيه الحرية مقر فرقة الإسكندرية المسرحية، التي يديرها الفنان محمد مرسي، ومسرح قصر ثقافة الأنفوشي الذي تديره الفنانة أماني على عوض، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.