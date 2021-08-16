سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 16-8-2021 في مصر

يتابع الآلاف داخل مصر يوميا سواء من المسافرين للخارج أو المستثمرين أو المواطنين، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 16 أغسطس الجاري، في البنوك الحكومية والمؤسسات المصرفية الخاصة.

وفي هذا الصدد، واستمرارا لسلسلة الأخبار والخدمية اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن»، للمتابعين والقراء على مدار الساعة، نرصد متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

ووفقا لما أعلنه التحديث اليومي للبنوك عبر مواقعها الرسمية على شبكة الإنترنت، فإن آخر تحديث لأسعار الدينار الكويتي اليوم الاثنين، وصلت في البنك المركزي نحو 51.32 جنيه للشراء و52.31 للبيع، وسجل في المصرف المتحد نحو 47.42 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 49.32 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 48.43 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وحسب المعروض لدى البنوك، شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين، حالة من التباين النسبي، والتي جاءت كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد نحو 47.42 للشراء و52.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بينما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 48.43 للشراء و52.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي cib سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، 49.39 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

وشهد سعر الدينار الكويتي، في البنك المركزي، 51.32 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم، نحو 49.32 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك عودة

وأخير سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في بنك عودة، 52.27 جنيه للشراء، و52.43 جنيه للبيع.