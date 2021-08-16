مدارس جديدة وشبكات صرف ضمن «حياة كريمة» بأبو قرقاص ودير مواس

واصل منسقو وأعضاء مؤسسة «حياة كريمة» في المنيا إجراء الجولات الميدانية، لمتابعة أعمال الرصد الميداني، ونسب إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، والتي تستهدف تطوير 192 قرية و757 تابعاً في 5 مراكز، وهي العدوة ومغاغة في شمال المنيا، وأبو قرقاص وملوي ودير مواس جنوب المحافظة.

شملت الجولات التفقدية لمنسقي المبادرة الرئاسية متابعة إنشاء مدرسة «أبوغرير» للتعليم الأساسي بمركز أبو قرقاص، وكشفت المتابعات أن نسبة الإنجاز بالمدرسة تبلغ 70%، وتجري حالياً أعمال المحارة وتشطيبات للواجهات.

كما تفقد أعضاء المؤسسة أعمال توسعة مدرسة «المطاهرة الشرقية» للتعليم الأساسي، المكونة من 5 طوابق، بإجمالي 13 فصلاً، و7 غرف للخدمات، وقد وصلت نسبة الإنجاز إلى 85%، ويجري حالياً استكمال أعمال التشطيبات النهائية، كما تم تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية «أبيوها»، ووصلت نسبة الإنجاز إلى 15%، حيث انتهت مرحلة القواعد الخرسانية المسلحة.

وفي مركز دير مواس، تفقد أعضاء المؤسسة مجمع الخدمات الحكومية بقرية «بني حرام»، وقد وصلت نسبة الإنجاز إلى 25%، حيث تم الانتهاء من إنشاء الأعمدة الخرسانية بالدور الأرضي، وتم تفقد مشروع الصرف الصحي بقرية «أسمو العروس»، في غرب مركز دير مواس، حيث انتهت شبكات الانحدار بنسبة 15%، ويجري استكمال توصيل الشبكات.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في وقت سابق، إنه يجري العمل حالياً في تنفيذ 99 مشروعا في قطاع التعليم، من إجمالي 211 مشروعاً، من خلال هيئة الأبنية التعليمية، وذلك في إطار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف المحافظ أن مشروعات قطاع التعليم، تتضمن إنشاء وتوسعة وإحلال كلي وإحلال جزئي للمدارس بمختلف المراحل التعليمية، لخفض الكثافات بالفصول، وتحقيق خدمات تعليمية أفضل لابناء القرى المستهدفة.