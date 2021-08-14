تفاصيل 1800 مشروع لـ«حياة كريمة في المنيا»: وحدات صحية ومدارس ومياه وصرف (فيديو)

قال الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا إنََ محافظة المنيا حظيت باهتمام كبير من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، حيث شملت المبادرة 5 مراكز و192 قرية، و757 تابعًا، بمعدل 1800 مشروع وتدخل بمختلف القطاعات سواء كانت المياه أو الصرف الصحي والأبنية التعليمية ومجمعات الخدمات والمجمعات الزراعية، ووصلات غاز وكهرباء وإسعاف وتنمية مدنية ووحدات صحية، والمشروعات موزعة على مستوى الـ5 مراكز، بـ4 مليارات جنيه.

وأضاف نائب محافظ المنيا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية بسنت الحسيني، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، والفضائية المصرية، أنَّ المشروعات بمجال الصحة على سبيل المثال تشمل رفع كفاءة الوحدات الصحية، 66 وحدة صحية يتمّ رفع كفاءتها و9 وحدات يتمّ عمل إنشاءات جديدة، ومستشفييان بالكامل يتمّ عمل إنشاءات جديدة لهما في مغاغة وأبو قرقاص و119 تطوير شامل للوحدات، مشيرًا إلى أنَّ الأبنية التعليمية في تطوير قطاع التعليم شملت 31 إنشاء جديد للمدارس و49 توسعًا و7 إحلال جزئي و8 إحلال كلي.

وتابع أنَّ المحافظة تستهدف تخفيف كثافة الفصول في الأبنية التعليمية بحيث لا تزيد على 40 طالبًا في الفصل، وبناءا عليه يتمّ توسعة المدارس أو تعليتها أو إحلالها كليا أو حتى إنشاء جديد في الأراضي الجديدة، مشيرًا إلى أنَّ نسبة الصرف الصحي في المنيا كانت 7% بزيادة عن الخطة الاستثمارية الجديدة التي تصل لـ12%.

وكشف نائب محافظ المنيا أنَّ مبادرة «حياة كريمة» تقدم الخدمة لـ3 ملايين مواطن في 5 مراكز بالمحافظة، والصرف الصحي ستزيد تغطيته على 60%، وبعد استكمال المراكز الـ4 الآخرين سيتمّ تغطية الصرف الصحي الكامل بالمحافظة وهو إنجاز ضخم للغاية، خصوصًا أنَّ الصرف الصحي كان يسبب مشكلة كبيرة جدا بآلية التعامل معه بالقرى المختلفة ووجود مياه جوفية يصعب التخلص منها.