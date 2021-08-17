سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17-8-2021

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الذهب بشكل مستمر، وبالأخص سعر جرام الذهب عيار 21، فهو الأعلى مبيعًا في الأسواق، ويتوقع تجار الذهب انتعاش حركة البيع والشراء الخاصة بالمعدن النفيس الذهب، بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 اليوم، لإهداء المتفوقين به.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر جرام الذهب عيار 24، وسعر جرام الذهب عيار 21، وعيار 18 وسعر الجنيه الذهب، في محلات الصاغة، علمًا بأن الأسعار تتراوح من محل لآخر باختلاف المصنعية، وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، اليوم، بين 893 و895 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 781 و783 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

واختلف سعر الذهب عيار 18، اليوم الثلاثاء 17 أغسطس، بين 669 و671 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، اليوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس، بين 6248 إلى 6264 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

كما تستعرض «الوطن» أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس، حيث سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، نحو 901.49 جنيه، و57.46 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 22 في أسواق المال 826.37 جنيه، و52.67 دولار أمريكي.

كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 788.82 جنيه، و50.28 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بأسواق المال 676.13 جنيه، و43.09 دولار أمريكي، وسجل سعر الجنيه الذهب 6.311 جنيه و402.21 دولار امريكي، أما أسعار كيلو الذهب سجلت 901.488 جنيه، و57.457 دولار أمريكي.