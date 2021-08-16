سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 16-8-2021

حافظت أسعار الذهب وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21 على أسعارها وظلت كما هي عند نفس القيمة السعرية، بسبب إجازة البورصة العالمية، وسط تطلعات المستثمرين وتجار الذهب إلى بداية تداول المعدن الأصفر اليوم الاثنين، في أسواق المال والبورصة.

وشهد المعدن النفي حالة من الركود في حركة البيع والشراء خلال العام الجاري، بسبب جائحة كورونا وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، وفق تجار الذهب، وسط توقعات بانتعاش حركة البيع بالسوق بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث يفضل الكثيرون شراء الذهب كهدية للناجحين.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18، والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم الاثنين، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة، ومتابعة أخر المستجدات.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، بين 893 و895 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، بين 781 و783 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18، اليوم، بين 669 و671 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، اليوم، بين 6248 إلى 6264 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الاثنين، الموافق 16 أغسطس، حيث سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، نحو 897.74 جنيه، و57.16 دولار أمريكي.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 785.54 جنيه، و42.88 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بأسواق المال 673.32 جنيه ، و42.94 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.