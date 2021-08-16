خبيرة مصرفية تحذر من ادخار الأموال بالمنازل والجمعيات: «مبنلاقيش الفلوس في الأرض»

ناشدت الدكتور سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، جميع المواطنين الذين يخشون إدخار أموالهم بالبنوك ويفضلون المنازل عنها، بضرورة التخلي عن فكرة أن ادخار الأموال بالمنازل أكثر أمانًا لهم، كاشفة أنه في حالة إغلاق أي بنك يعيد البنك المركزي لعملاء هذه البنوك أموالهم، موضحة أن بعض الناس يعانون من نقص بالوعي ولا يعرفون ذلك ولهذا يخشون وضع أموالهم بالبنوك ويفضلون ادخارها بمنزلهم.

خبيرة مصرفية: وضع الأموال بالبنوك أفضل من ادخارها بالجمعيات

وأضافت «الدماطي»، خلال استضافتها اليوم الاثنين، ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، أن بعض الناس يفضلون ادخار أموالهم عن طريق عمل جمعيات بدلا من البنوك، مؤكدة أن هذا يمثل أيضًا نسبة من الخطر، ومن الوراد للغاية أن يهرب المسؤول عن جمع أموال أي جمعية لمكان لايعرف أحد طريقه.

وتابعت الخبيرة المصرفية: «أنا أسفة إحنا مبنلاقيش الفلوس في الأرض، عشان تعمل بيها جمعية وترمي فلوسك مع واحد متقدرشي تتابعه ولا أنت فاهم هو بيعمل إيه».

سهر الدماطي: 34 دولة فقط حول العالم تستخدم العملات البلاستيكية

وحول المادة المستخدمة في صناعة العملات الجديدة، أوضحت الخبيرة المصرفية أن العملات الجديدة المصنوعة من البلاستيك، ليست إلا عملة جديدة مصنوعة من مادة تمنع العملة من أن تفسد أو تتهالك أو تنقل فيروسات وميكروبات، بالإضافة إلى أنها مصنوعة من مادة صديقة للبيئة، كاشفة أن العمر الافتراضي لتلك العملة يصل إلى 12 عامًا وأكثر.

وأشارت إلى أن العملات الورقية المعتادة تفسد، ويجرى تمزيقها بعد عامين بأقصى تقدير، فضلًا عن أن الكتابة عليها تفسدها، مؤكدة أنها مؤيدة قرار التحول إلى العملات البلاستيكية، لأنه يجعل من مصر واحدة من 34 دولة فقط على مستوى العالم تستخدم العملات البلاستيكية، موضحة أن هذا يمثل تطور في حد ذاته.