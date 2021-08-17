حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 17-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف مواليد برج العقرب بالشجاعة، والولاء والوفاء للأصدقاء، وأبرز عيوبه الغيرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في منزلك الثاني يدفعك للاهتمام بشئون مهنية ومالية، فقط ادرس خطواتك تفاديا للأخطاء والخسائر.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

رغم التشوش.. عطارد بمنزل الأصدقاء يمنحك استعدادا لتقديم مزيد من الاجتهاد والتركيز وتستطيع أن تعالج قضية معلقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر