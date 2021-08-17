تعرف على التحضيرات النهائية لمسلسل عمرو دياب مع نتفلكس

ما زال الفنان عمرو دياب يعمل على مسلسله الجديد مع شبكة نتفلكس والذي كان مقرر له أن يعرض فى عام 2021، ولكن حتى الآن لم يتم نهائيا الاستقرار على شكله الأخير.

مسلسل عمرو دياب مع نتفلكس يفترض عرضه نهاية 2021

كشف السيناريست تامر حبيب لـ«الوطن»، أن آخر مقابلة بينه وبين عمرو دياب كانت منذ عدة أسابيع، وفيها استقروا بشكل كبير على شكله قائلا «اتفقنا على عودة العمل من جديد على قصة المسلسل، وخلال الأيام المقبلة سنعقد أكثر من جلسة لإنهاء القصة».

تامر حسين كتب أغنيات مسلسل عمرو دياب

نفى حبيب أن تكون قصة المسلسل عن حياة عمرو دياب قائلا «القصة التى وضعتها ليست سيرة ذاتية كاملة للفنان عمرو دياب، ولكن الشكل المبدئي للقصة يدور حول قصة صعود مطرب كبير مثل عمرو دياب، وخلال جلساتنا الماضية سرد لي دياب عددا من المواقف والقصص الجميلة التي أحب أن أوردها خلال حلقات المسلسل، ولكن حتى الآن لا يمكن البوح بما سيكون عليه الشكل النهائي للعمل».

كما كشف الشاعر الغنائي تامر حسين أنه لديه أكثر من أغنية خلال مسلسل عمرو دياب الجديد من بينها تتر العمل.

جدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا فى الساحل الشمالي وقدم خلال ساعتين ما يقرب من 30 أغنية من بينها «يا أنا يا لا، وبتهزر، ويا أجمل عيون، وده لو اتساب وبحبه، وقدام مرايتها، ويوم تلات، وراجعين، ومتخافيش، ويدق الباب»، كما قدم أغنتين من أغنياته الجديدة وهما «اتقل» كلمات تامر حسين، و«أحلى ونص» كلمات أيمن بهجت قمر.