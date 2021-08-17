أصبحت نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن متاحة للطلاب وأولياء الأمور، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمقر الوزارة في منطقة وسط البلد، لإعلان كل التفاصيل المتعلقة بنتيجة الثانوية العامة 2021.

ويمكن لما يقرب من 700 ألف طالب وطالبة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن، وهي وفقا للدكتور طارق شوقي، معبرة على مستوى الطلاب في فهم مخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، التي كانت سائدة خلال السنوات الماضية، والتي تسببت في تراجع ترتيب مصر التعليمي على المستوى العالمي.

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن

وقبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن، أكد الوزير على أن مجاميع الثانوية العامة هذا العام لن تكون كما كانت في السنوات الماضية، نظرًا لأن السنوات الماضية كانت تعتمد على الحفظ والتلقين أما العام الحالي فهي معتمدة على الفهم وفهم مخرجات التعلم. وطمأن الوزير في تصريحات لـ«الوطن» الطلاب وأولياء الأمور بأنه ليس مهما المجموع الكبير ولكن الأهم أن يلتحق الطالب بالكلية التي يريدها، موضحًا أنه سيكون متاحا أمام الطلاب في العام الجديد، المزيد من المقاعد في الكليات، بعد إتاحة عدد كبير من المقاعد في الجامعات الأهلية والحكومية.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن

وتوفر «الوطن» روابط للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن، بسهولة ويسر وحصريًا أمام الطلاب، سعيًا منها لتأكيد ريادتها في خدمة القارئ. ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع الوطن من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على الرابط المخصص لنتيجة الثانوية العامة

- تسجيل الطالب لبياناته الاسن ورقم الجلوس

الممنوعين من الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن

وقالت مصادر في وزارة التربية والتعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن ما يقرب من 360 طالب وطالبة، حجبت نتيجتهم كونهم ساهموا في عمليات الغش، إلى جانب أن ما يقرب من 1000 طالب حصلوا على درجات الحافز الرياضي، وفقا للنظام المحدد بالقانون.