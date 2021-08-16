نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم.. واحدة من أكثر الجمل بحثًا عبر المحرك جوجل، محركات البحث، مع بدء العد التنازلي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، في مؤتمر وزارة التربية والتعليم، المحدد له غدًا في حدود الساعة الواحدة ظهرًا بمقر وزارة التربية والتعليم في وسط البلد، حيث يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، التفاصيل النهائية لنتيجة الثانوية العامة 2021، بعد أكثر من أسبوعين على انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021، التي شهدت مجهودا كبيرا من وزارة التربية والتعليم، في التنسيق والتحضير لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا، كما عملت على توفير الكمامات الطبية والمعقمات للطلاب كافة.

نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم من خلال موقع «الوطن»، الذي يوفر النتيجة حصريًا ومجانًا، قبل إعلانها على موقع وزارة التربية والتعليم، حرصًا على استمرار تصدره وريادته في خدمة القارئ، كما يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم من خلال رابط بديل وسريع وفرته «الوطن»، حرصا على وقت القارئ ودعمًا له في حالة القلق التي تنتاب أكثر من 700 ألف طالب، خاضوا امتحانات الثانوية العامة العام الماضي 2020- 2021.

نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم.. المؤشرات مفرحة ومطمئنة

وقال وزير التربية والتعليم، إنّ مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم مفرحة ومطمئنة، بعدما خاض الطلاب امتحانات كان هدفها قياس مخرجات التعلم، سعيًا للتماشي ونظام التعليم العالمي، الذي يعتمد على الفهم والاستيعات بدلا من الحفظ والتلقين، موضحا أنّ الهدف من الامتحانات العام الحالي، الوصول لنتائج تتناسب مع جهود الطلاب في فهم مخرجات التعلم.

نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم.. حافز رياضي لـ1000 طالب و«الفتيات» في المقدمة

وقالت مصادر في وزارة التربية والتعليم، إنّ نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم، حصل فيها 1000 طالب على الحافز الرياضي، المقرر وفق القانون، بعد ثبوت حصول الطلاب على البطولات بالصورة التي أقرها القانون، موضحين أنّ الطالبات يتفوقن على الطلاب في المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2021، فيما سيحجب نتيجة 360 طالبا وطالبة ساهموا في عملية الغش.