«تاج الدين»: تطعيم كورونا سيكون «شبه إجباري» الفترة المقبلة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إن التطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا، خلال الفترة المقبلة، سيكون «شبه إجباري»، موضحًا أن قطاعات مثل التعليم، بكل طلابه وأساتذته وفئاته، سيتم تطعيمهم إجباريًا، ثم تطعيم الجهات الحكومية، وبعدها بعض الجهات الخاصة التي لن تتعامل إلا مع من حصلوا على التطعيم، لأنه سند قوي في التعامل مع المرض.

تطعيم 40 مليون مواطن

وأضاف «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الإثنين، أن تصنيع اللقاحات في مصر يبشر بالقدرة على تطعيم 40 مليون مواطن خلال شهور قليلة، لأن التطعيم يكون لأكبر من 18 سنة، وفي هذه الحالة تكون مصر طعمت كل الفئات المحتمل إصابتها بفيروس كورونا.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن «الوضع الوبائي العالمي مش حلو، وهناك ارتفاعات جديدة في الإصابات وتحورات، ولكن الأوضاع في مصر كويسة، رغم الزيادة التي حدثت خلال الأيام الماضية، وهي زيادة مش كبيرة، وعدد الحالات التي تحتاج إلى عناية مركزة مش كبيرة، ومصر تحصل على كميات كبيرة من اللقاحات ويزيد معها تطعيم المواطنين».

توجيه رئاسي بتطعيم طلاب المدارس

ولفت إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بتطعيم الطلاب في الجامعات والمدرسين في المدارس لأنهم فئة كبيرة ويتعاملون مع أهلهم، والتطعيم الجماعي أمر مهم.

وعن إمكانية ظهور سلالة «دلتا» في مصر، أوضح مستشار الرئيس أن الفترة الماضية رصدت الدولة زيادة في الإصابات، ولكن هذه الإصابات لا تختلف عن الإصابات التي حدثت الفترة الماضية.

وكشف أن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تجتمع باستمرار، وتتابع الأوضاع، وتتخذ القرارات الملائمة في كل مرحلة من المراحل.