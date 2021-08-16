السيسي يستقبل وزير خارجية وسفير اليابان بالقاهرة

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم، وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وكذلك السفير ماساكي نوكي، السفير الياباني بالقاهرة.

الرئيس يهنئ اليابان على نجاحها في استضافة الألعاب الأولمبية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة المسئول الياباني للقاهرة، طالبا نقل تحياته إلى يوشيهيدي سوجا رئيس الوزراء الياباني، متقدما بالتهنئة للشعب الياباني الصديق، على نجاح طوكيو في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة.

وأعرب الرئيس، عن اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة المثمرة التي تربطها بدولة اليابان الصديقة ذات الحضارة والقيم العريقة، مؤكدا اهتمام مصر وحرصها على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، نحو آفاق أرحب من العمل المشترك في العديد من المجالات، خاصةً تلك التنموية والاقتصادية والاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية، استغلالاً للفرص الاستثمارية العريضة والمتوفرة حاليا في مصر في مختلف القطاعات، أخذا في الاعتبار، ما تتمتع به الشركات اليابانية في مصر من سمعة طيبة، وخبرة تكنولوجية وجودة صناعية متقدمة.

وزير خارجية اليابان: نقدر رعاية الرئيس لعملية دعم وتسهيل عمل شركاتنا في مصر

ونقل وزير خارجية اليابان إلى الرئيس، تحيات رئيس الوزراء الياباني، مؤكدا أن اليابان تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة على صعيدي التعاون الثنائي والتشاور السياسي، وذلك لأهمية ومحورية الدور المصري في محيطها الإقليمي، لترسيخ الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

كما أكد وزير الخارجية الياباني، تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، وزيادة حجم الاستثمارات اليابانية، في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وحركة تنمية شاملة، معربا في هذا السياق، عن التقدير لرعاية الرئيس لعملية دعم وتسهيل عمل الشركات اليابانية العاملة في مصر وتذليل أية عقبات.

وزير خارجية اليابان: نثمن الجهود المصرية الفاعلة تجاه القضية الفلسطينية

وشدد على حرص اليابان على التعاون مع مصر، في دفع عملية التنمية الشاملة، مشيرا إلى اعتزام اليابان تكثيف جهودها في تنفيذ المشروعات الثنائية مع مصر، خاصة في مجالات التكنولوجيا، والطاقة، والنقل، والمتحف المصري الكبير، الذي يعد أيقونة للتعاون المشترك بين البلدين، فضلاً عن التجربة الرائدة للمدارس اليابانية في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب المسئول الياباني، عن دعم بلاده للجهود المصرية في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بمنطقة الشرق الأوسط، كما ثمن الجهود المصرية الفاعلة تجاه القضية الفلسطينية، وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، كما تم تبادل وجهات النظر، بشأن التطورات الأخيرة للأوضاع في أفغانستان.

وتوافقت وجهات النظر بين البلدين، إزاء أهمية العمل على التوصل إلى حلول سياسية للأزمات، التي تمر بها المنطقة، مع تأكيد ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين، في مختلف الأطر والمحافل الدولية، خاصةً فيما يتعلق بالجهود المشتركة، للتحضير للدورة المقبلة من القمة اليابانية الأفريقية «تيكاد» في تونس خلال العام المقبل، وذلك ترسيخا لنجاح الرئاسة المشتركة بين مصر واليابان للدورة السابعة من قمة التيكاد، التي انعقدت في مدينة يوكوهاما عام 2019.