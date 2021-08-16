أسعار تذاكر حفل تامر حسني في مارينا يوم 19 أغسطس

يستعد تامر حسني، لتقديم حفل على المسرح الروماني بمارينا في الساحل الشمالي، يوم الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري، الساعة 10 مساءً، ومن المقرر أن يقدم تامر باقة من أبرز أغنياته التي قدمها خلال مشواره الفني، مثل «مبطلناش إحساس، في جمال كده، عيش بشوقك، يا واحشني، صعبة، حلو المكان»، وغيرها.

أسعار تذاكر حفل تامر حسني على المسرح الروماني في مارينا

وجاءت أسعار تذاكر حفل تامر حسني على المسرح الروماني في مارينا، بـ300 جنيه للتذكرة فئة السيلفر، و600 جنيه للتذكرة الجولد.

طريقة حجز تذاكر حفل تامر حسني في مارينا

ويمكن حجز تذاكر حفل تامر حسني في مارينا إلكترونيًا، من خلال الموقع الخاص بحجز التذاكر «تيكيتس مارشيه».

وطرح تامر حسني أغنية صعبة للجمهور، وهي آخر كليباته على قناته الرسمية على يوتيوب، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، وهي كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، إخراج تامر حسنى، وآخر أفلامه «فيلم مش أنا» الذي حقق إيرادات كبيرة وشاركه في البطولة حلا شيحا، ماجد الكدواني، حجاج عبد العظيم، وإخراج سارة وفيق، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني.

جدير بالذكر، أن الفنان تامر حسني يحتفل بعيد ميلاده الثالث والأربعين، اليوم الإثنين، إذ إنَّه من مواليد 16 أغسطس عام 1977، وكان تامر حسني أحيا حفلا جماهيريا ضخما بجدة بالسعودية، الجمعة 13 أغسطس، تحت رعاية هيئة الترفيه برئاسة تركي آل شيخ.

وأشعل النجم المصري تامر حسني أجواء جدة في الحفل الخاص به في المملكة السعودية، حيث حمل الحفل لافتة «كامل العدد»، وقدم تامر حسني خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه المميزة التي قدمها خلال مشواره الفني وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.