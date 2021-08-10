«تحيا مصر»: 8 ملايين مواطن يستفيدون سنويا من مبادرة «بالهنا والشفا»

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق «تحيا مصر»، إن مبادرة «بالهنا والشفا»، التي يستهدف الصندوق من خلالها توفير المواد الغذائية اللازمة لكل الأسر المصرية الأولى بالرعاية على مستوى كل محافظات الجمهورية، يستفيد منها حوالي 8 ملايين مواطن سنويا، موضحا أن القوافل الاجتماعية التي ينظمها الصندوق في الآونة الأخيرة تساعد على تحقيق هذا الهدف، التي كان أحدثها قافلة دعم الأسر بـ«سيدي براني»، كاشفا أنها ليست القافلة الأولى، حيث استهدف الصندوق منذ بداية أغسطس الجاري الكثير من المناطق والحدوية والنائبة.

وأعلن «مختار»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، أن هناك قافلة أخرى سيطلقها الصندوق لرعاية أسر مدينة الطور بجنوب سيناء، مشيرا إلى أن كل ذلك يأتي في إطار عدد من القوافل التي ينظمها الصندوق، حتى يكثف من وجوده بالمناطق النائية والحدودية، ويصل إلى الأسر المستحقة لخدمات صندوق «تحيا مصر».

وكشف المتحدث الرسمي باسم صندوق «تحيا مصر»، أن الصندوق قبل هذه القوافل التي استهدف من خلالها المناطق الحدودية، كان يركز عمله على مبادرة «بالهنا والشفا»، حتى يستطيع توفير المواد الغذائية لكل الأسر المصرية الأولى بالرعاية على مستوى كل محافظات الجمهورية، موضحا أن كل هذا يتم بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار إلى أن مبادرة «بالهنا والشفا»، بدأت عملها منذ عام 2015، ومع الوقت أصبح مسؤلو الصندوق أكثر خبرة، حتى تمكنوا من تنظيم أكبر قافلة دعم في العالم، والتي منحت الصندوق 3 أرقام قياسية مسجلة بموسوعة جينيس.

وصرح أن صندوق «تحيا مصر» سيشارك مع الأمم المتحدة، في إحياء اليوم العالمي للشباب من تنظيم جلسة الخميس المقبل، لمناقشة تحديات توفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية، خاصة في المناطق التي تعاني من الكوراث والأزمات وبعض الاضطرابات، واستعراض التجربة المصرية في توفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية.