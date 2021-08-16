أحد أهالي حدائق الأهرام: «القرود» هدية أب لنجله بعد نجاحه في الإعدادية

كشف أحد الأهالي بمنطقه حدائق الأهرام التابعة لحي الهرم بمحافظة الجيزة لـ«الوطن»، عن أن القرود التي أثارت الذعر بين سكان المنطقة، عبارة عن هدية من أب لنجله الذي يهوى تربية هذه النوعية من الحيوانات، بمناسبة نجاحه في الشهادة الإعدادية.

القرود تقفز وتلهو وتلعب عبر البلكونات وشرفات المنازل

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تداولوا صورًا تظهر «قرود» تقفز وتلهو وتلعب عبر البلكونات، وشرفات المنازل بمنطقة حدائق الأهرام، للبحث عن طعام، ما أثار حالة من الذعر بين سكان المنطقة.

شكاوى واستغاثات لحي الهرم ومحافظة الجيزة ومديرية الطب البيطري بالجيزة

وأرسل عدد كبير من سكان منطقة حدائق الأهرام، شكاوى واستغاثات لحي الهرم ومحافظة الجيزة ومديرية الطب البيطري بالجيزة، للبت في الواقعة، وكشف حقيقة جلب القرود إلى المنطقة، ومحاسبه المتسبب في إثارة الذعر بين الأهالي.

حملات مكبرة لضبط الشارع ورفع المخالفات والإشغالات بحدائق الأهرام

وفي سياق متصل، واصل حي الهرم حملاته المكبرة اليوم، لضبط الشارع ورفع المخالفات والإشغالات، على المقاهي والكافيهات المخالفة، والمحلات التجارية وإزالة كل أوجه التعديات من الطريق العام، ما ساهم بشكل كبير في عودة المظهر الحضاري وتيسير الحركة المرورية.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

واكد مصدر مسؤول بحي الهرم، أن الحملات أسفرت عن ضبط ومصادرة عدد 455 كرسي، و97 قلب شيشة، و7 ثلاجات، لافتا إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى ضبط وايقاف أعمال تحويل وحدات من سكني لتجاري بحدائق الأهرام، بأحد العقارات بالبوابة الثانية بحدائق الأهرام.