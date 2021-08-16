حبس ربة منزل وزوجها ونجلها.. قتلوا زوج ابنتها أثناء محاولاته مصالحتها

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بحبس 3 متهمين من أسرة واحدة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجرى معهم، لاتهامهم بقتل زوج ابنتهم «شاب إسكندراني»، أثناء زيارته لهم للتصالح معها، بعد فترة خلافات دامت 6 أشهر، ثم ألقوا جثته في منطقة زراعية بمدينة كرادسة، حتى جرى اكتشاف الواقعة عن طريق كاميرات المراقبة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تلقت بلاغا بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، مصابا بطعنات ومُلقى فى منطقة زراعية بكرداسة.

كاميرات المراقبة

فريق البحث الذي شكلّه اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توجه إلى مكان البلاغ، وبدأ معاينة الجثة، كما عمم أوصاف الجثة من خلال قطاع الأمن العام، للوقوف على وجود بلاغات تغيب بذات المواصفات للشاب المجني عليه من عدمه، وأثناء فحص محل الجريمة، تبين وجود كاميرات مراقبة، والتي باحت بأسرار ساعدت أجهزة الأمن في الوقوف على 3 أشخاص كانوا في مكان الجريمة، وألقوا شيئا ثم انصرفوا.

بلاغ تغيب

الخيط الثاني في الواقعة، كان التوصل لبلاغ تغيب تقدمت به أسرة من محافظة الإسكندرية، أفادوا فيه بتغيب نجلهم عن المنزل، منذ يومين، وأنه كان في مدينة كرداسة لمصالحة زوجته بعد خلافات دبّت بينهما واستمرت لمدة 6 أشهر، بيد أنه لم يعد منذ ذلك التوقيت، وتم استدعاء الأسرة من محافظة الإسكندرية، والتي تعرفت على نجلهم المجني عليه.

تتبع خط السير

تتبع خط سير المتهمين من خلال كاميرات المراقبة، أكد أن المتهمين من مدينة كرداسة، وأكدت التحريات السرية أن زوج ابنتها على خلاف معها، وأنه كان في منزلهم لمصالحتها، ثم اختفى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على المتهمين، وهم والدة طليقة المجني عليه وزوجها ونجلها، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بارتكاب الجريمة أثناء وجود المجني عليه داخل منزلهم لمصالحة زوجته، حيث تعدوا عليه بالضرب، فيما قام الأخير بتسديد طعنة له وقتله، ثم حملوا جثته وألقوه في منطقة العثور عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلوا لجهات التحقيق التي أصدرت القرار المتقدم.