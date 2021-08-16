مقتل شاب إسكندراني على يد «نسايبه» بكرداسة.. «قتلوه ورموه في بطانية»

بعد مرور 72 من العثور على جثة شاب، كشف قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية للقطاع، والعميد عمرو البرعي، رئيس المباحث الجنائية بقطاع أكتوبر، غموض الواقعة، وتبين أن شقيق طليقته سدد له طعنة أودت بحياته إثر خلافات أسرية.

العثور على جثة شاب بكرداسة

ومنذ ثلاثة أيام، عثر على جثة مصابة بطعنة في الجانب الأيسر، بفتحة عمقها 4 سم لشاب يرتدي ملابسه بالكامل، وتبين أنه في العقد الثالث من عمره ويعمل منظم حفلات في الإسكندرية.

تفريغ كاميرات المراقبة

بالفحص لم يتم العثور على أي متعلقات شخصية لدى القتيل، في موقع الحادث بطريق الزراعات بكرداسة شمال محافظة الجيزة، وبمجرد وصول المباحث بدأت على الفور في فحص مسرح الجريمة وتبين وجود عدة كاميرات على الطريق في عدد من المحلات القريبة من موقع الحادث.

وحضرت النيابة العامة وناظرت الجثة وقررت عرضها على الطب الشرعي؛ لبيان أسباب الوفاة.

تحقيقات النيابة العامة

بالتزامن مع معاينة النيابة شكل اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريقًا من إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث مركز كراسة؛ لفحص ملابسات الجريمة والوقوف على دوافع الحادث.

فريق بحثي

واستهدفت خطة البحث بلاغات التغيب في أقسام الشرطة والأماكن القريبة من مكان العثور على جثة القتيل، وأيضًا فحص عدد من الكاميرات ومراجعتها إذا كانت التقطت صور للجناة أثناء تخلصهم من الجثة.

ضبط المتهمين

وبعد مرور 48 ساعة من البحث والتحري توصل فريق البحث لعدد من شهود العيان ورواد المنطقة، الذين أكدوا مشاهدتهم لـ3 أشخاص، رجل وسيدتان، وتبين أن الشاب في العقد الرابع من العمر والسيدة الأولى في العقد السادس والأخيرة في العقد الثالث، وذلك أثناء تخلصهم من الجثة.

وبدأت القوات في تتبع خط سيرهم، وتبين أنهم من سكان منطقة كرداسة ومقيمان في مكان قريب من موقع الحادث.

تحديد هوية القتيل

وبالتزامن مع تحديد هوية المتهمين، تبين أن هناك بلاغَ تغيّب في مديرية أمن الإسكندرية، يحمل نفس مواصفات الجثة التي تم العثور عليها وتم استدعاء أسرته وتعرفت عليه، وتبين أن المجني عليه منظِّم حفلات وكان متزوج من فتاة مقيمة في منطقة كرداسة.

خلافات أسرية

وبتقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، تبين أن المجني عليه كان على خلاف مع زوجته منذ 6 شهور، وانفصل عنها بعد زواج دام عامين، وأثناء وجوده في منزلها لإنهاء الخلافات ومحاولة للصلح تعدى عليه كل من شقيقها وزوج والدتها ووالدتها بالضرب وسدد شقيق طليقته طعنة نافذة أودت بحياته في الحال وقاموا بوضع الجثة داخل بطانية وتخلصلوا منه بمنطقة الزراعات بكرداسة.